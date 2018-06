WhatsApp, come bloccare contatti sconosciuti

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo, con oltre 1,5 miliardi di persone che lo utilizzano su base mensile. Non dobbiamo stupirci, dunque, se di tanto in tanto ci capiterà di ricevere messaggi WhatsApp da sconosciuti o, quanto meno, da utenti che non abbiamo registrato in rubrica.

Questo non sarebbe affatto un problema se WhatsApp non fosse utilizzato anche per inviare messaggi spam, catene di Sant’Antonio varie e pericolosi inviti phishing con i quali abili hacker potrebbero rubarci i dati. Insomma, se si ricevono messaggi da numeri sconosciuti, potremmo anche avere a che fare con tentativi di truffa o messaggi fastidiosi e rubatempo. Fortunatamente, la piattaforma di messaggistica mette a disposizione strumenti per difendere la propria privacy e i propri dati personali. Bloccare contatti sconosciuti, infatti, è più semplice di quanto immaginiate.

Come bloccare gli sconosciuti su WhatsApp

La maggior parte dei contatti sconosciuti che ci scrivono o ci chiamano su WhatsApp sono persone che conosciamo nella vita reale, ma che in realtà hanno cambiato numero o che avevamo perso di vista da parecchio tempo. Alle volte però l’applicazione per la messaggistica viene utilizzata anche da malintenzionati che intendono spiarci e molestarci o da cyber criminali che usano WhatsApp per diffondere le proprie truffe online. Quando riceviamo dei messaggi e verifichiamo che si tratta di un perfetto sconosciuto, possiamo bloccarlo.

Come? Semplice. Quando si riceve un messaggio WhatsApp da un contatto non salvato in rubrica, nella parte alta della schermata compariranno due pulsanti: Blocca o Aggiungi. Se tocchiamo su Blocca ci apparirà un pop-up nello schermo del nostro smartphone dove ci verrà chiesto se bloccare il contatto oppure se segnarlo. Scegliamo l’opzione che più si addice al nostro caso e il gioco è fatto.