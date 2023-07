Come eliminare una chat da WhatsApp

Fonte foto: KYNA STUDIO / Shutterstock.com

Eliminare una chat di WhatsApp, in modo da fare ordine tra le conversazioni in corso all’interno dell’app, è molto semplice. L’applicazione di messaggistica consente di cancellare in pochi secondi una chat andando, inoltre, ad aggiungere una serie di strumenti aggiuntivi che potrebbero tornare utili agli utenti.

Gli utenti WhatsApp, infatti, hanno la possibilità di svuotare tutte le chat, eliminando i contenuti delle conversazioni, oppure eliminare tutte le chat con un’unica operazione. Per utilizzare questi strumenti è sufficiente accedere alle Impostazioni dell’applicazione. Basteranno pochi passaggi per eliminare le chat non più utili.

Ecco, quindi, come cancellare una o più chat su WhatsApp:

Eliminare una chat WhatsApp

Per cancellare i messaggi WhatsApp di una singola chat, la procedura varierà a seconda della versione dell’app utilizzata. Si tratta di un sistema utile per mettere ordine tra le conversazioni, eliminando le chat non più attive andando a cancellare messaggi vecchi di settimane su WhatsApp. È possibile eliminare sia una singola chat che un intero gruppo. Anche le chat nascoste di WhatsApp possono essere eliminate Ecco come:

Su Android

Utilizzando WhatsApp per Android è sufficiente accedere all’app e, in particolare, alla sezione Chat. A questo punto basta tenere premuto sulla chat da eliminare e poi scegliere l’icona del cestino dalla barra in alto, confermando poi l’operazione premendo su Elimina.

Per eliminare una chat di gruppo, invece, bisogna tenere premuto sulla chat e poi scegliere l’icona dei tre puntini. Dal nuovo menu è necessario premere su Abbandona gruppo > Abbandona per cancellare il gruppo WhatsApp dall’elenco delle conversazioni attive.

Su iPhone

Per eliminare una chat WhatsApp su iPhone basta trascinare verso sinistra la chat da eliminare e poi scegliere Altro > Elimina chat > Elimina chat. Anche per i gruppi è possibile seguire questa procedura. Basta trascinare verso sinistra la chat di gruppo e poi scegliere Altro > Abbandona gruppo > Abbandona gruppo.

Svuotare tutte le chat WhatsApp

Per mantenere le conversazioni ma cancellare i messaggi e i contenuti multimediali presenti al loro interno la procedura è piuttosto semplice.

Con Android

Nella scheda Chat, bisogna scegliere l’icona dei tre puntini e poi andare in Impostazioni > Chat > Cronologia chat. A questo punto è necessario scegliere l’opzione Svota tutte le chat. Per completare l’operazione è necessario selezionare o deselezionare le opzioni Elimina anche i media ricevuti nelle chat dalla galleria del dispositivo ed Elimina messaggi importanti.

Su iPhone

Con WhatsApp per iPhone, è possibile svuotare tutte le chat di WhatsApp semplicemente andando in Impostazioni > Chat > Svuota tutte le chat e confermando l’operazione seguendo le indicazioni fornite. Da notare, invece, che per svuotare una singola chat o un gruppo bisogna scorrere verso sinistra sulla chat da svuotare e scegliere Altro > Svuota chat > Elimina tutti i messaggi.

Eliminare tutte le chat WhatsApp

WhatsApp permette anche di eliminare tutte le chat contemporaneamente. Anche in questo caso è possibile passare per le Impostazioni:

Su Android

Dalla schermata Chat bisogna premere sull’icona dei tre puntini e poi scegliere Impostazioni > Chat > Cronologia chat. A questo punto, è possibile confermare l’operazione per cancellare tutte le chat andando a selezionare la voce Elimina tutte le chat. Questa procedura non elimina le chat di gruppo che andranno cancellate una ad una (uscendo dai vari gruppi).

Su iPhone

Anche su iPhone è possibile seguire una procedura rapida per eliminare tutte le chat in contemporanea da WhatsApp. Per completare l’operazione è sufficiente andare nelle Impostazioni di WhatsApp e poi scegliere Chat > Elimina tutte le chat, completando poi l’operazione seguendo le istruzioni a schermo. Per cancellare tutti i gruppi, invece, bisogna uscire singolarmente da ogni gruppo.