Come fare chiamate WhatsApp senza aprire l'app

Fonte foto: 123rf

Le chiamate vocali sono una delle funzioni più apprezzate dagli utenti WhatsApp. Grazie all’applicazione è, infatti, possibile chiamare un proprio contatto senza dover affidarsi alla linea telefonica. Si tratta di un sistema utilissimo che permette di effettuare chiamate internazionali oppure di chiamare dal computer, senza utilizzare il telefono, grazie all’app del servizio di messaggistica.

Gli utenti hanno anche la possibilità di fare chiamate WhatsApp anche senza aprire l’app. Si tratta di un semplice trucco, molto facile da mettere in pratica. Basta ricorrere all’assistente vocale del proprio telefono. Sfruttando i comandi vocali, infatti, è possibile avviare una chiamata tramite l’applicazione anche senza dover aprila.

Vediamo, quindi, come fare a chiamare un contatto WhatsApp senza aprire l’app.

Usare Assistente Google per chiamare su WhatsApp

Con uno smartphone Android è possibile utilizzare l’Assistente Google per fare una chiamata con WhatsApp anche senza dover aprire l’app. Basta attivare l’assistente Google e fornire le indicazioni giuste per avviare la chiamata.

Ad esempio, è possibile dire “Hey Google” e poi “chiama su WhatsApp (nome contatto)” per avviare subito la chiamata tramite WhatsApp anche senza dover aprire l’applicazione. Con i comandi vocali, è possibile avviare la chiamata senza toccare il telefono.

Chi non vuole utilizzare il comando Hey Google per avviare l’Assistente potrà accedere all’app direttamente dall’elenco delle applicazioni installate sul proprio smartphone e poi utilizzare i comandi vocali per far partire la chiamata.

Assistente Google può essere utilizzato anche per inviare messaggi su WhatsApp sfruttando la dettatura vocale. Si tratta di uno dei modi più utili per usare l’Assistente Google.

Usare Siri per chiamare su WhatsApp

Anche Siri permette di effettuare chiamate su WhatsApp senza aprire l’app per iPhone del servizio. Naturalmente, con Siri è possibile anche inviare messaggi con WhatsApp. Si tratta di un sistema modo comodo per utilizzare WhatsApp tramite comandi vocali sfruttandone appieno tutte le sue funzionalità.

Basta dire “Ehi Siri” e poi “chiama su WhatsApp (nome contatto)” per avviare la chiamata. Per completare l’operazione potrebbe essere necessario fornire alcuni permessi all’app di WhatsApp dalle Impostazioni del sistema operativo. Da notare, inoltre, che se Siri è stata disattivata su iPhone bisognerà riattivarla manualmente per poter sfruttare questa funzione.

Chiamare su WhatsApp dal computer

Gli utenti WhatsApp hanno la possibilità di avviare chiamate su WhatsApp anche senza aprire l’app del telefono. È possibile, infatti, utilizzare l’app del servizio disponibile su computer Windows e Mac. In alternativa, le chiamate possono essere avviate anche tramite WhatsApp Web, la versione del servizio accessibile tramite browser. Si tratta di un sistema alternativo molto comodo per chiamare su WhatsApp senza utilizzare il proprio smartphone.