WhatsApp, come saranno gli annunci pubblicitari

22 Maggio 2019 - Arrivano gli annunci pubblicitari su WhatsApp. E non si tratta di una bufala. Sono oramai diversi mesi che si parla della possibilità di introdurre le pubblicità sull’applicazione di messaggistica e ora sembra che sia arrivato il momento. In Olanda è stata organizzata una conferenza sul mondo dei social ed erano presenti anche alcuni membri di WhatsApp che avrebbero mostrato in esclusiva delle slide con gli annunci pubblicitari all’interno dell’app.

Il fatto più importante riguarda dove sono state inserite le pubblicità: all’interno degli Stati, un po’ come capita già adesso su Instagram con le Storie. Si sarebbero salvate per il momento le conversazioni private e quelle di gruppo. WhatsApp sta già sperimentando gli annunci pubblicitari nella versione beta dell’applicazione, ma il rilascio nella versione ufficiale non dovrebbe avvenire a breve. Infatti, la pubblicità arriverà su WhatsApp nel 2020, dopo aver testato a fondo la funzionalità e aver ascoltato il pensiero degli utenti.

La pubblicità arriva su WhatsApp

Inizialmente era stata annunciata per il primo trimestre del 2019, ma ora sembra che l’arrivo della pubblicità su WhatsApp sia rimandato di almeno un anno. Gli sviluppatori stanno lavorando per rendere la meno invasiva possibile la presenza degli annunci commerciali all’interno dell’applicazione e per questo motivo avrebbero deciso di relegarli solamente all’interno degli Stati, in un funzionamento che ricorda molto quello delle pubblicità nelle Instagram Storie. Gli annunci verranno inseriti all’interno delle immagini a scomparsa pubblicate dagli utenti e saranno a tutto schermo. Il fatto importante riguarda l’assenza delle pubblicità nelle chat con gli amici, che per il momento restano fuori da questo progetto.

Novità anche per WhatsApp Business

Sono state annunciate novità anche per quanto riguarda WhatsApp Business. Nei prossimi mesi verranno rilasciate delle funzionalità per pubblicare un numero maggiore di contenuti e fidelizzare la propria clientela. Inoltre, nelle pubblicità di Facebook e Instagram verrà introdotto un tasto per condividere il contenuto direttamente su WhatsApp. Si tratta di un altro passaggio verso la completa integrazione delle tre piattaforme tanto voluta da Mark Zuckerberg.