WhatsApp down, problemi con la configurazione iniziale: cosa succede

11 Novembre 2019 - WhatsApp non funziona: dalle 16:00 dell’11 novembre sono in aumento le segnalazioni degli utenti che hanno dei problemi con alcune funzionalità dell’applicazione di messaggistica. Vi avvertiamo subito che non si tratta di grossi malfunzionamenti che ne pregiudicano il funzionamento, ma di un piccolo disservizio molto fastidioso: al momento non è possibile registrare un nuovo account sull’applicazione.

Come ben saprete, WhatsApp è legato al proprio numero telefonico. Ogni account è legato a doppio filo alla SIM: una SIM, un profilo. In queste ultime ore, quando si prova a creare un nuovo account WhatsApp, oppure a installare l’app su un nuovo smartphone, durante la fase di registrazione si riceve un messaggio di errore “WhatsApp è temporaneamente non disponibile. Riprova tra 5 minuti.” Il problema è diffuso in tutta Italia come si può notare da downdetector.it, sito web che raccoglie le lamentele degli utenti quando non funziona un servizio. I commenti degli utenti evidenziano tutti lo stesso problema: non si riesce a completare la fase di registrazione a WhatsApp.

Perché non riesco a registrami a WhatsApp

Per il momento non si conoscono i motivi di questo problema. È un fatto piuttosto insolito, dato che solitamente i disservizi di WhatsApp riguardano l’invio e la ricezione dei messaggi. In questo caso, invece, il responsabile dei problemi è la fase di registrazione all’app: quando un utente inserisce il proprio numero telefonico per ricevere il codice di conferma appare un messaggio sullo schermo “WhatsApp è temporaneamente non disponibile. Riprova tra 5 minuti.”.

Il messaggio appare sia a chi sta creando un nuovo profilo, sia a chi sta trasferendo l’account da uno smartphone all’altro tramite backup. I tecnici di WhatsApp sono sicuramente al lavoro per risolvere il problema e nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più. Per il momento dalle segrete stanze di WhatsApp tutto tace.

Aggiornamento ore 20:00. Il problema è rientrato.