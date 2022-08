WhatsApp: una piccola modifica cambia tutto

Una piccola modifica che, però, fa una grande differenza. Così possiamo descrivere l’ultima novità lanciata da WhatsApp e già disponibile per tutti, anche in Italia, all’interno dell’app mobile per Android e iOS. La nuova funzione permette di cercare un messaggio in modo più efficiente, cosa molto utile per tutti gli utenti che usano WhatsApp in modo "massiccio".

Chi ha sempre molte chat attive, specialmente se si tratta di chat di gruppo, è letteralmente sommerso dai messaggi che, una volta letti, è difficile ritrovare. Per questo motivo, già da un bel po’, WhatsApp permette di cercare all’interno di tutte le chat usando dei parametri di base, dei veri e propri filtri, per restringere la ricerca e trocare più facilmente quello che stiamo cercando. Ora arriva un filtro in più: quello che ci permette di cercare un messaggio solo tra quelli non letti. Annunciata ufficialmente da WhatsApp tramite i suoi canali social, la novità è già arrivata in Italia. Ecco come funziona.

Il filtro "Non lette"

Il nuovo filtro per la ricerca si trova esattamente dove sono tutti gli altri già esistenti: basta aprire l’app di WhatsApp, andare sulla home e fare tap sulla lente d’ingrandimento per aprire la tab di ricerca.

Qui troveremo, per prima in alto a sinistra, l’icona del nuovo filtro "Non lette". L’icona rappresenta un messaggio con un "pallino" in alto a destra, che ricorda una notifica. Se faremo tap su questa icona, di conseguenza, la nostra ricerca di una parola all’interno di tutte le chat di WhatsApp sarà ristretta ai soli messaggi non letti.

Questo filtro è dunque utilissimo soprattutto quando vediamo una notifica di un messaggio WhatsApp in arrivo, apriamo la tendina e leggiamo velocemente di cosa si tratta ma, poco dopo, altri messaggi "sommergono" quello già letto. In casi del genere possiamo cercare manualmente il messaggio, scorrendo tutte le ultime chat attive, oppure cercarlo tramite il nuovo filtro "Non lette". Sembra poco, ma non lo è affatto.

Gli altri filtri di WhatsApp

Il nuovo filtro "Non lette" è il settimo disponibile su WhatsApp, dove da tempo ce ne sono altri sei. Questi filtri restano e sono ancora utilizzabili, esattamente come prima:

Foto

Video

Link

Gif

Audio

Documenti

Un solo filtro alla volta

Questo nuovo filtro della ricerca di WhatsApp mette in luce un difetto dell’app, che prima non poteva emergere: l’impossibilità di usare più filtri contemporaneamente.

Prima non era un problema, perché un messaggio che stiamo cercando non può contenere contemporaneamente una foto e un video, o un link e un audio. Ma ora un messaggio può, allo stesso tempo, contenere una foto ed essere tra quelli non letti.

Non sono quindi da escludere, in un futuro aggiornamento, delle piccole modifiche all’app per permettere agli utenti di usare il filtro "Non lette" insieme ad un altro.