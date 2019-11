WhatsApp, i messaggi si autodistruggono: come funzionano

26 Novembre 2019 - Non solo modalità notte. WhatsApp é al lavoro su nuove funzionalità che arriveranno sull’applicazione nei prossimi mesi, forse prima della fine dell’anno. I ragazzi di WABetaInfo, sempre molto informati sulle ultime novità che riguardano l’applicazione di messaggistica istantanea, hanno pubblicato un nuovo post con una novità molto interessante: a breve sarà possibile inviare messaggi che si autodistruggono.

Ne abbiamo già parlato nelle settimane precedenti di questa nuova funzionalità e ora arriva la conferma ufficiale: i programmatori sono in una fase avanzata dello sviluppo e stanno risolvendo gli ultimi bug. Non c’è ancora una data ufficiale per il rilascio del nuovo strumento, ma potrebbe arrivare già nelle prossime settimane nella versione beta di WhatsApp per farla testare ai primi utenti. Se tutto andrà per il meglio, sarà possibile inviare messaggi che si autodistruggono su WhatsApp già prima della fine dell’anno.

Come inviare messaggi che si autodistruggono su WhatsApp

Secondo quanto pubblicato dai ragazzi di WABetaInfo sul loro blog ufficiale, la funzionalità ha cambiato nome nelle ultime settimane. All’inizio gli sviluppatori avevano scelto “Disappearing Messages“, mentre ora è stata rinominata in “Delete Messages“. Molto probabilmente in italiano verrà chiamata “Messaggi che si cancellano”.

WABetaInfo fornisce anche qualche informazione in più sul funzionamento del nuovo strumento. Si potrà utilizzare sia nelle conversazioni one to one sia all’interno dei gruppi. In quest’ultimi, però, potrà essere attivata solo dagli amministratori. Per attivare la funzione che permette di inviare messaggi che si autocancellano bisogna entrare nella scheda del Contatto e attivare la voce “Messaggi che si autodistruggono” (questo vale per le conversazioni one to one). Nei gruppi, invece, bisognerà accedere alle impostazioni e attivare lo stesso strumento.

Una volta attivata la funzionalità, si potrà decidere entro quanto tempo cancellare il messaggio. Per adesso sono disponibili cinque opzioni: 1 ora, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese, 1 anno.

Quando arriva la nuova funzione di WhatsApp

Non abbiamo una data ufficiale di rilascio per la nuova funzionalità. Sappiamo solamente che lo sviluppo dello strumento è in una fase molto avanzata e che potrebbe debuttare nella versione beta di WhatsApp già nelle prossime settimane. Ancora un po’ di pazienza e si potrà testare la funzionalità che permette di inviare messaggi che si autodistruggono su WhatsApp.