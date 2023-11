WhatsApp, come rispondere in privato ai messaggi dei gruppi

Fonte foto: Tada Images / Shutterstock.com

I Gruppi di WhatsApp sono ricchi di funzionalità e garantiscono a più utenti di scambiarsi messaggi in modo molto semplice. In qualsiasi momento, però, è possibile rispondere in privato a un messaggio inviato in un Gruppo WhatsApp.

Si tratta di una funzione comodissima. In questo modo, infatti, è possibile rispondere direttamente a un utente, in modo da mantenere riservata la risposta oppure per evitare di cambiare argomento e rendere troppo caotica la conversazione.

Rispondere in privato a un messaggio inviato in un Gruppo di WhatsApp è semplicissimo ed è possibile farlo con tutte le versioni della popolare app di messaggistica. Si tratta, infatti, di una funzione integrata all’interno dell’app. Vediamo come utilizzarla.

Perché rispondere in privato a un messaggio

Prima di entrare nei dettagli, è importante evidenziare tutti i possibili motivi per cui è utile rispondere in privato a un messaggio in un Gruppo WhatsApp. La risposta in privato serve per proteggere la propria privacy (i messaggi inviati in un Gruppo possono essere letti da tutti gli utenti presenti) o per avviare una conversazione parallela con un altro utente.

Questa funzione è utile per fornire un’informazione all’utente che ha inviato il messaggio senza uscire dall’argomento principale della conversazione. Per evitare di essere coinvolti in conversazioni di gruppo, invece, è possibile bloccare gli inviti ai Gruppi di WhatsApp. In alternativa, è possibile adottare alcuni trucchi per uscire di nascosto da un Gruppo WhatsApp.

Come rispondere in privato a un messaggio di un Gruppo

La procedura da seguire per rispondere in privato a un messaggio inviato da un altro utente all’interno di un Gruppo di WhatsApp dipende dalla versione dell’app utilizzata. In ogni caso, bastano sempre pochissimi secondi per impostare la risposta in privato. Ecco come fare:

Su Android

Utilizzando WhatsApp per Android basta tenere premuto sul messaggio a cui si vuole rispondere in privato e poi premere sui tre puntini in alto. Dalla nuova schermata, è necessario premere su Rispondi in privato. In questo modo, si aprirà la chat con l’utente e sarà possibile scrivere e inviare la risposta.

Su iPhone

Anche su iPhone è possibile seguire una procedura analoga. Bisogna premere sul messaggio ricevuto a cui si vuole rispondere in privato. A questo punto è necessario premere Altro… e poi scegliere l’opzione Rispondi in privato per aprire la chat con l’utente che ha inviato il messaggio a cui si desidera rispondere.

Su computer

Utilizzando l’app desktop di WhatsApp oppure la versione per browser web WhatsApp Web è possibile rispondere in privato a un messaggio ricevuto in un Gruppo. Con l’app desktop basta un clic con il tasto destro e poi scegliere l’opzione Rispondi in privato. Con WhatsApp Web, invece, è sufficiente premere sulla frecciata rivolta verso il basso presente accanto al nome dell’utente che ha inviato il messaggio, scegliendo poi Rispondi in privato.