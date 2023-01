WhatsApp: la nuova versione ha due belle novità

Il team di sviluppatori di Meta che si occupa di WhatsApp continua a rilasciare nuove versioni dell’app per smartphone contenenti interessanti novità. Si conferma, quindi, il nuovo corso dell’app di messaggistica più usata al mondo, che pressata da concorrenti dal peso sempre maggiore (una su tutte: Telegram), ultimamente viene aggiornata di frequente e, in ogni nuova versione, spunta qualche novità richiesta da tempo dagli utenti. Ne è un esempio l’ultima versione per iOS, la 23.1.75, nella quale le novità sono ben due.

Nuova WhatsApp per iOS: cosa cambia

La prima novità dell’app 23.1.75 di WhatsApp per iOS, quindi per gli iPhone, è la possibilità di cercare all’interno di una chat un messaggio e di limitare la ricerca ad un determinato intervallo di giorni.

E’ comodissimo: basta fare tap sulla nuova icona raffigurante il calendario per scegliere i giorni entro i quali limitare la ricerca. In questo modo, se ricorderemo anche in linea di massima il periodo nel quale abbiamo scambiato con il nostro contatto quel messaggio, potremo trovare ciò che cerchiamo in modo molto più veloce.

La seconda utile novità dell’app 23.1.75 di WhatsApp per iOS è la possibilità di fare drag and drop tra un’app e l’altra per copiare al volo foto, video e documenti in modo estremamente semplice e veloce.

Inutile dire che questa novità è utile soprattutto per trasferire materiale tra un’app di chat e l’altra: basti pensare al caso in cui vogliamo inviare ad un utente Android una foto ricevuta su Apple Messaggi: ci basterà trascinare tale foto da Messaggi a WhatsApp e poi inviarla.

Come provare le nuove funzioni

Come già anticipato, queste due novità sono contenute nell’app 23.1.75 di WhatsApp e non si tratta di una versione dell’app beta: è proprio l’app ufficiale, quella che si scarica normalmente dall’App Store.

Basterà quindi aggiornare l’app di WhatsApp per avere a disposizione il drag and drop e la ricerca per data, non dovremo fare assolutamente nient’altro.