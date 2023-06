WhatsApp lancia la funzione anti truffa

Più privacy, più sicurezza e meno truffe online. Con queste poche parole possiamo descrivere l’intento di WhatsApp, che ha appena rilasciato al pubblico una nuova funzione chiamata “Controllo della privacy“. All’interno di essa c’è una novità, che ci potrà aiutare a proteggerci dai truffatori che usano la piattaforma di messaggistica per mettere a segno i loro colpi.

Queste novità sono solo le ultime di una lunga serie di funzioni già arrivate su WhatsApp, che hanno tutte lo scopo di proteggere la privacy dell’utente. Funzioni come i backup crittografati, i messaggi “Visualizza una volta“, l’autenticazione forte a due fattori, la possibilità di abbandonare silenziosamente i gruppi, di bloccare e segnalare gli utenti indesiderati, i messaggi effimeri e il recentissimo “Lucchetto chat“.

WhatsApp: come funziona Controllo della privacy

Controllo della privacy, in realtà, non è altro che una nuova schermata di gestione di funzioni già esistenti. Tramite Controllo della privacy, infatti, possiamo gestire in modo molto semplice e veloce gran parte delle funzioni precedentemente citate.

Si tratta, in pratica, dell’equivalente WhatsApp del già visto Controllo della privacy di Facebook, una interfaccia unica per la configurazione di tutte le opzioni per proteggere i propri dati personali da altri utenti troppo curiosi.

In più, però, nel nuovo Controllo privacy di WhatsApp c’è una funzione inedita, che prima non c’era: “Silenzia le chiamate dai numeri sconosciuti“.

WhatsApp può silenziare le chiamate

L’opzione Silenzia le chiamate dai numeri sconosciuti fa esattamente quello che il nome promette: ogni volta che riceviamo una chiamata da un numero che non è tra i nostri contatti WhatsApp, tale chiamata non genera uno squillo telefonico.

La chiamata sarà poi presente sia tra le notifiche che nell’apposita lista nell’app di WhatsApp, perché potrebbe essere comunque importante per l’utente anche se proviene da un numero sconosciuto. Ma silenziando le chiamate verranno ridotte di parecchio le occasioni di truffa tramite WhatsApp, un fenomeno da tempo in crescita.

Come silenziare le chiamate sconosciute

La nuova funzione per silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti non è attivata di default, ma l’utente la può attivare solo quando lo desidera. Per farlo basta aprire il menu principale dell’app per iOS o iPhone (i tre puntini in alto a destra) e poi andare su Privacy > Controllo della Privacy > Inizia > Scegli chi può contattarti.

Qui, come seconda opzione, l’utente troverà anche “Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti“. L’opzione è valida per tutti i numeri sconosciuti, quindi se l’utente vuole silenziare solo alcuni numeri dovrà procedere con il vecchio e classico blocco del numero dall’app.

Nuove opzioni già disponibili

Queste novità di WhatsApp sono già disponibili per tutti, anche in Italia. Non si tratta, infatti, di funzioni in beta o riservate agli utenti americani: tutti, già da oggi, possono usare il nuovo Controllo della privacy e bloccare tutte le chiamate sconosciute.