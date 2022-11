WhatsApp ha una novità in arrivo per i gruppi

Chiunque partecipi a diverse chat di gruppo WhatsApp sa benissimo quale sia il problema principale derivante dal farlo: si rischia di ricevere una valanga di notifiche sullo smartphone. Per questo motivo non tutti hanno gioito quando WhatsApp ha annunciato di aver portato il numero massimo di partecipanti ad un gruppo da 256 a 1.024 membri: basta un buongiorno a testa per prosciugare una batteria. WhatsApp lo sa e, a quanto pare, è già al lavoro per risolvere il problema.

WhatsApp: gruppi "muti" sopra i 256 membri

La novità è stata intercettata dal solito blog WABetaInfo, specializzato nelle versioni beta delle app di WhatsApp. Nello specifico, in questo caso, si trattava della beta 2.22.23.9 per Android.

I partecipanti al programma Beta di WhatsApp che hanno scaricato questa versione, infatti, non appena aprono una chat di gruppo con più di 256 membri leggono un avviso: "Questo gruppo ha più di 256 partecipanti ed è stato automaticamente silenziato per ridurre le notifiche". Seguono due tasti: il classico OK e uno per riattivare le notifiche.

E’ chiaro che siamo di fronte ad una gran comodità, che ci permette di iscriverci a più gruppi numerosi senza rischiare di restare sommersi dalle notifiche e senza doverle silenziare manualmente, cosa che è comunque possibile fare con ogni gruppo, anche sotto i 256 membri.

Come silenziare un gruppo WhatsApp

Silenziare le notifiche di un gruppo WhatsApp è molto semplice: basta entrare nella chat, fare tap sul menu principale con i tre puntini in alto a destra e poi scegliere "Disattiva notifiche".

Potremo scegliere tra un tempo di 8 ore, una settimana o sempre e potremo anche scegliere se vedere la notifica (ma non sentirla) o non vederla né sentirla. In ogni caso, però, continueremo a vedere il gruppo e tutta la sua attività nell’elenco delle chat. Se non vogliamo più neanche vedere il gruppo, ma non vogliamo uscirne, dobbiamo invece archiviare la chat di gruppo.

Quando arrivano le nuove notifiche

Infine, precisiamo come al solito che quando si parla di novità presenti nelle app beta di WhatsApp (e di ogni altra app beta), non è detto che la nuova funzione arrivi per forza né, men che meno, che arriverà a breve. WhatsApp fa di continuo esperimenti nelle sue app beta per Android e per iOS, molti dei quali cadono poi nel nulla o spariscono e riappaiono dopo anni.

In questo caso, però, va anche considerato il fatto che i gruppi da 1.024 membri rientrano nel più grande progetto delle Community WhatsApp, appena lanciate ufficialmente ma non ancora arrivate in Italia.

Partecipare ad una Community WhatsApp comporta automaticamente il fatto di partecipare ad almeno un gruppo molto grande, spesso anche più gruppi contemporaneamente. Le notifiche silenziate di default, quindi, sono qualcosa di assolutamente coerente con questo progetto.