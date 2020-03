WhatsApp, nuova funzione: come eliminare i messaggi automaticamente

14 Marzo 2020 - Della funzionalità “Elimina Messaggi” di WhatsApp ne avevamo parlato già alla fine dello scorso anno, dicendo che gli sviluppatori stavano lavorando sullo strumento e che sarebbe stato disponibile nei mesi seguenti. Ora abbiamo una novità importante: nella versione beta 2.20.84 di WhatsApp per Android è riapparsa la funzionalità ed è stata aggiunta anche nelle conversazioni individuali.

Infatti, in un primo momento, gli sviluppatori avevano pensato di rilasciarla solamente per i gruppi. La funzionalità sarebbe servita per pulire le chat di gruppo dalle migliaia di messaggi che vengono scambiati ogni giorno. L’amministratore poteva decide nelle impostazioni ogni quanto tempo eliminare automaticamente i messaggi dal gruppo: ogni ora, ogni giorno, ogni settimana, ogni messi o ogni anno. Come potete intuire, “Elimina messaggi” è una sorta di pulitore automatico che cancella tutti i messaggi, foto, video che si scambiano su WhatsApp. Da funzionalità disponibile solo per i gruppi, “Elimina messaggi” sarà disponibile anche nelle chat “one to one” per la felicità di milioni di utenti. Per il momento lo strumento non è ancora disponibile, ma lo potrebbe essere molto presto.

Come eliminare i messaggi automaticamente su WhatsApp

Come accade sempre in queste situazioni, i primi a rilanciare la notizia sono stati i ragazzi di WaBetaInfo che sul loro sito web hanno pubblicato i primi screenshot della nuova funzionalità. L’utilizzo è molto semplice e tutti potranno sfruttarla.

Per cancellare i messaggi in automatico su WhatsApp bisognerà entrare nella chat individuale, premere sull’icona con tre puntini il alto a destra e poi su Mostra Contatto. Si aprirà una nuova finestra e al posto di dove ora c’è “Messaggi importanti” ci sarà “Elimina messaggi”. Cliccandoci si aprirà una finestra con diverse opzioni: ogni ora, ogni giorno, ogni settimana, ogni messi o ogni anno. Selezionandone una, si attiverà lo strumento e i messaggi verranno cancellati in automatico dalla chat, senza dover selezionare tutti i messaggi e premere il Cestino per poi eliminarli.

Quando sarà disponibile la nuova funzione

Difficile fare una previsione sull’arrivo dello strumento. Da poche settimane è disponibile il Tema Scuro, funzionalità che ha tenuto impegnati gli sviluppatori per più di un anno. Nei prossimi mesi sono molte le cose su cui stanno lavorando i tecnici, a partire dalla piattaforma che permetterà agli utenti di scambiarsi i soldi su WhatsApp. Inoltre, si sta lavorando anche per rendere possibile l’utilizzo dello stesso account su smartphone differenti. Tutte funzionalità che vedremo nei prossimi mesi.