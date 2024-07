WhatsApp annuncia due grosse novità per gli italiani

Sono in arrivo in Italia una nuova interfaccia grafica, con la tab per i preferiti, e le funzioni Meta AI basate sull'intelligenza artificiale

Ci sono due novità importanti per i fan italiani di WhatsApp, l’app di chat più usata al mondo. La prima è stata appena annunciata da Meta, la seconda non è stata annunciata direttamente, ma la si deduce dall’annuncio della prima.

Di cosa stiamo parlando? Di una comodissima modifica dell’interfaccia utente delle app mobile per Android e iOS e dell’arrivo, più volte rimandato, dell’intelligenza artificiale dentro WhatsApp. Cioè di Meta AI.

WhatsApp: arrivano i preferiti

WhatsApp ha annunciato ufficialmente (non parliamo di versioni beta dell’app) l’arrivo dei preferiti all’interno delle tab Chat e Chiamate. Queste tab, come i lettori di Libero Tecnologia ricorderanno, sono il frutto di un recentissimo restyling dell’interfaccia utente di WhatsApp.

Da quando è stata modificata l’interfaccia, infatti, nella parte alta dell’app sono presenti tre tab: Tutte, Da leggere e Gruppi. A queste tre tab, ora, WhatsApp ne aggiunge una quarta per i Preferiti.

Facendo tap su questa tab è possibile accedere alle chat (individuali o di gruppo) che l’utente ha scelto di inserire tra i preferiti. Lo può fare direttamente dall’interno della tab e può poi modificare l’ordine delle chat andando su Impostazioni > Preferiti > Aggiungi ai preferiti.

Per le chiamate l’interfaccia è un po’ diversa: per accedere alla lista delle ultime chiamate e videochiamate, infatti, bisogna ancora fare tap sull’icona a forma di cornetta telefonica in basso a destra ma, una volta entrati in questa sezione dell’interfaccia, adesso compaiono nella parte alta della lista le chiamate inserite tra i preferiti.

Anche in questo caso è possibile aggiungere nuovi contatti alla lista dei preferiti e gestirne la posizione all’interno della lista.

WhatsApp: arriva Meta AI

Meta AI è l’insieme di funzioni basate sull’intelligenza artificiale messe a punto da Meta per gli utenti di WhatsApp, Messenger, Facebook e Instagram. Negli USA è già disponibile da tempo, mentre in Europa ancora no a causa della diversa normativa sulla privacy.

In USA, infatti, Meta AI usa i dati provenienti dai contenuti pubblicati dall’utente sui social dell’azienda per addestrare l’AI e per fornire risultati su misura ad ogni utilizzatore del servizio.

In Europa tutto ciò si scontra con le normative nazionali sulla privacy e con i regolamenti europei DSA e DMA.

Adesso, però, Meta sembra aver trovato la quadra che le permetterà di lanciare finalmente Meta AI anche in Europa, Italia inclusa.

Lo deduciamo dal fatto che, all’interno della grafica che Meta ha pubblicato sul suo blog per mostrare il funzionamento dei preferiti, c’è anche una nuova barra di ricerca posizionata in alto. In questa barra c’è l’icona di Meta AI e la scritta in italiano “Cerca o chiedi a Meta AI“.

E’ assolutamente probabile, quindi, che Meta AI arrivi insieme ai nuovi preferiti.

Quando arrivano preferiti e Meta AI

Chi cerca, oggi, queste due novità all’interno della sua app di WhatsApp molto probabilmente non le troverà. Come al solito, infatti, Meta annuncia con abbondante anticipo l’arrivo delle novità su WhatsApp e non comunica mai date esatte. Nel caso specifico, Meta si è limitata a comunicare che

La funzione è a disposizione dei nostri utenti da oggi e nelle prossime settimane sarà disponibile per tutti.

Pochi giorni, o poche settimane, saranno dunque necessari per usare i nuovi preferiti di WhatsApp e, molto probabilmente, anche Meta AI.