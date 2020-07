WhatsApp al lavoro sugli sticker animati infiniti: che cosa sono

Step dopo step WhatsApp sta rilasciando tutte le funzionalità che aveva promesso nelle scorse settimane. Da pochi giorni è stata annunciato anche l’arrivo degli sticker animati che stanno iniziando a popolare l’applicazione di messaggistica. Ancora non sono disponibili per tutti, ma a breve lo saranno e si potrà scaricare dal WhatsApp Store anche i pacchetti con gli adesivi che si muovono. Le novità in questo ambito, però, potrebbero non finire qui.

I ragazzi di WaBetaInfo, sempre molto informati sulle ultime novità che riguardano WhatsApp, hanno pubblicato sulla loro pagina Twitter un’immagine che mostra una nuova funzionalità: gli sticker animati infiniti. Cosa vuol dire? Rispetto ai normali sticker che riproducono l’animazione una sola volta, questi adesivi si muovono in loop. Nulla di nuovo nel mondo delle piattaforme di messaggistica istantanea: una funzione molto simile è già presente su Telegram, dove gli adesivi animati sono stati lanciati oramai da circa un anno. Al momento non è chiaro quando arriveranno gli sticker animati infiniti, ma è certo che gli sviluppatori ci stanno lavorando.

Che cosa sono e come funzionano gli sticker animati infiniti

La base di partenza sono gli adesivi animati che pian piano stanno animando le chat di WhatsApp, anche se non tutti gli utenti ancora gli possono utilizzare. Gli sticker animati infiniti, però, hanno una caratteristica in più: una volta inviati nelle chat di gruppo o nelle conversazione “one to one” non si fermano mai. Equiparabili alle GIF, si muovono di continuo e mostrano la stessa animazione in loop.

Non è ancora ben chiaro se questo tipo di sticker andrà a sostituire definitivamente quelli animati o se oppure saranno entrambi presenti nel WhatsApp Store. L’unica cosa certa è che gli sviluppatori sono al lavoro per rendere le chat di WhatsApp sempre più movimentate, colorate e divertenti.

Quando arriveranno gli sticker animati infiniti su WhatsApp

Non c’è una data di rilascio ufficiale: gli sticker animati infiniti non sono arrivati nemmeno sulla versione beta di WhatsApp. Inoltre, gli sviluppatori devono tenere in considerazione anche altri fattori, come ad esempio i possibili problemi di rallentamento che potrebbero nascere all’interno delle conversazioni. Se una persona comincia a inviare decine di sticker animati infiniti, il caricamento delle conversazioni potrebbe diventare molto lento.