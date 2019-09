WhatsApp, sull'iPhone i messaggi non vengono eliminati

19 Settembre 2019 - “Elimina per tutti” è una delle funzionalità più utilizzate di WhatsApp. Permette di cancellare i messaggi appena inviati per errore e che ancora non sono stati letti dal destinatario. Introdotta da un paio di anni, è stata la salvezza per molti utenti che avevano inviato per errore un messaggio o una foto a una persona sbagliata o che avevano condiviso un documento errato.

Fino a oggi tutti gli utenti di WhatsApp pensavano che una volta eliminato il messaggio (testuale, fotografico, video), il destinatario non avesse nessuna possibilità di vederlo. In realtà non è così. Il ricercatore informatico Shitesh Sachan ha scoperto che sull’iPhone alcuni messaggi di WhatsApp non vengono eliminati, anche utilizzando la funzionalità “Elimina per tutti“. Facendo vari esperimenti, il ricercatore ha scoperto che se si cancella una foto o un video con la funzionalità “Elimina per tutti“, in realtà il contenuto multimediale viene salvato all’interno della memoria dell’iPhone.

Il motivo è molto semplice. Su WhatsApp per iPhone c’è la possibilità di salvare in automatico i contenuti multimediali all’interno della Galleria. Anche se il messaggio non lo abbiamo visto ed è stato eliminato, l’immagine o il video vengono salvati sulla memoria dello smartphone. Per chiarire e far capire agli utenti cosa accade, bisogna specificare che su WhatsApp il contenuto viene veramente cancellato, purtroppo non accade lo stesso nella Galleria.

WhatsApp per iPhone, cosa accade quando cancello un messaggio

Il ricercatore informatico ha immediatamente informato WhatsApp del bug e ha ricevuto una risposta molto particolare da parte di un portavoce: “La funzionalità “Elimina per tutti” ha lo scopo di eliminare il messaggio e non vi è alcuna garanzia che i media (o il messaggio) verranno eliminati in modo permanente. La funzionalità si concentra solo sulla presenza del messaggio in WhatsApp“. Quindi, vuol dire che i tecnici dell’applicazione sono a conoscenza della presenza del bug, ma per il momento non faranno nulla per cercare di risolverlo.

Cosa vuol dire tutto questo? Quando inviate un’immagine su WhatsApp a un amico che ha un iPhone e volete cancellare il messaggio perché avete sbagliato foto, è praticamente inutile che lo facciate. L’immagine viene salvata in automatico sullo smartphone e il destinatario del messaggio la può trovare all’interno della Galleria.

Messaggi eliminati su WhatsApp, cosa accade su Android

Su Android il bug WhatsApp non è presente. Ma gli utenti non possono dormire sogni tranquilli: se si invia un messaggio con una foto a un amico che ha un iPhone e poi lo si cancella, lui potrà trovare il contenuto multimediale all’interno della propria Galleria.

Non accade solo a WhatsApp

Se state pensando di eliminare il vostro account WhatsApp a causa di questo fastidioso bug state tranquilli: non è l’unica applicazione di messaggistica a soffrire di questo problema. Anche su Telegram accade la stessa identica cosa, ma gli sviluppatore dell’app russa hanno già rilasciato un aggiornamento che sistema il bug. Per il momento WhatsApp non sembra voler correggere il proprio errore. Staremo a vedere.