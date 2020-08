Windows 10, il tool nascosto per gestire le finestre aperte

Sia se usiamo Windows 10 per lavoro, sia se lo usiamo solo per svago o per giocare, molto spesso ci ritroviamo con tantissime app aperte e tantissime tab nel browser. In questi casi ritrovare la finestra che ci serve può essere un’impresa. Ma, per fortuna, c’è un trucchetto che ci può aiutare.

Normalmente gli utenti usano la combinazione di tasti Alt+Tab per scorrere le finestre aperte e trovare l’applicazione di cui hanno bisogno, ma questo metodo ha due grossi limiti: fa perdere molto tempo se le app aperte sono tante e non ci permette di saltare da una tab all’altra del browser (possiamo solo passare al browser, poi dovremo trovare la tab che ci serve). Per risolvere entrambi i problemi Microsoft ha creato il tool Window Walker e lo ha inserito all’interno dei PowerToys, gli strumenti avanzati per esperti che, a dire il vero, sono utilissimi anche agli utenti comuni.

Come funziona Window Walker

Window Walker non serve a saltare da un’app all’altra, ma da un processo all’altro. Per questo è possibile usarlo anche per cambiare tab sul browser: la maggior parte dei browser moderni, infatti, apre ogni singola tab in un nuovo processo. Con Window Walker, quindi, potremo saltare direttamente a quella tab, ma come? Tramite una casella di testo. Ma non c’è da spaventarsi, perché il procedimento è semplicissimo.

Dopo aver installato Window Walker ci basterà attivarlo nel menu generale dei PowerToys e poi usare la combinazione di tasti Ctrl+Win. Si aprirà a centro dello schermo una piccola finestra dove potremo inserire il nome (o parte di esso) del processo o dell’applicazione che stiamo cercando. Se stiamo lavorando su Word e vogliamo passare al volo alla tab di Libero Tecnologia aperta su Chrome, quindi, ci basterà lanciare Window Walker e scrivere “libero“: ci verrà mostrata una stringa che indica che c’è una tab “Libero” all’interno di Chrome.exe. A questo punto ci basterà far click su di essa.

Come installare Windows Walker

Per usare Windows Walker dobbiamo prima installare i PowerToys: li troviamo su GitHub, a questa pagina. A questo punto dobbiamo aprire l’app dei PowerToys e andare nelle impostazioni generali. Qui troveremo il toggle di Window Walker da attivare. A questo punto non dovremo fare altro che chiudere la finestra e iniziare a usare la combinazione di tasti Ctrl+Win per lanciare Window Walker.