Windows, addio a queste tre app gratis

Il prossimo grande aggiornamento di Windows 11 arriverà quest’autunno, si chiamerà Windows 11 24H2, porterà agli utenti molte nuove funzioni basate sull’AI ma, allo stesso tempo, toglierà loro tre storiche app gratuite. App che, però, in pochissimi rimpiangeranno perché sono sempre state usate molto poco e da diversi mesi erano già opzionali.

Addio a WordPad, Tips e Cortana

Le tre app che spariranno da Windows 11 24H2 sono l’editor di testo WordPad (da non confondere con Notepad), l’app di suggerimenti sulle funzioni del sistema operativo Tips e l’app di Cortana, il defunto assistente vocale basato su un’intelligenza artificiale embrionale, che non ha mai funzionato benissimo.

Tra le tre app quella con la storia più lunga è senza dubbio WordPad, che è stato lanciato da Microsoft addirittura 28 anni fa e che, dal 2020, non viene più preinstallato in Windows ma va scaricato e installato manualmente dall’utente.

Cosa che avviene molto raramente, visto che WordPad non è mai stata un’app di grande successo a causa di grossi limiti tecnici che la rendevano un inefficiente ibrido tra Notepad (editor ultrabasilare e senza possibilità di formattazione) e Word (editor completissimo, standard del settore ma a pagamento).

Storia ancor meno gloriosa per Tips che, per la maggior parte degli utenti è stato solo un fastidio con i suoi suggerimenti pop up a forma di vignetta, che nessuno aveva richiesto.

Cortana, infine, è stato uno dei grandi fallimenti di Microsoft, che ha investito parecchio in questa tecnologia senza mai riuscire a offrire agli utenti un servizio ai livelli di Amazon Alexa o Google Assistant. Cosa che, invece, sta succedendo oggi con il ben più evoluto Microsoft Copilot.

Quando arriva Windows 11 24H2

Queste tre app, quindi, spariranno per sempre con l’aggiornamento a Windows 11 24H2, cioè l’update che arriverà nella seconda metà del 2024. Questo aggiornamento è sostanzialmente pronto ed è già in distribuzione agli utenti iscritti al programma Windows Insider, cioè ai beta tester.

Non c’è ancora una data ufficiale per la versione definitiva, ma in molti sono pronti a scommettere che Windows 11 24H2 arriverà a giugno insieme ai Copilot+ PC annunciati pochi giorni fa, perché la gran parte delle funzioni annunciate per questi laptop sono proprio le funzioni del nuovo sistema operativo.