Xiaomi 11T Pro, prezzo crollato definitivamente: sconto mai visto prima

Ci sono degli smartphone che, sebbene siano usciti sul mercato sa un po’ di tempo, restano super performanti anche a mesi di distanza. Ed essendo un po’ "datati", il prezzo è sceso. Esattamente quello che sta accadendo oggi con lo Xiaomi 11T Pro, smartphone top di gamma che oggi troviamo con uno sconto eccezionale del 43% che fa risparmiare quasi 300€. Il prezzo scende al minimo storico e a un livello che lo fa diventare un vero best-buy. A meno di 400€ oramai si acquistano dei buoni medio di gamma, mentre la scheda tecnica dello Xiaomi 11T Pro è chiaramente quella di uno smartphone premium.

Non ci vuole molto a capirlo, basta analizzare le componenti tecniche. Come ad esempio l’ottimo display da 6,67" con refresh rate fino a 120Hz e una super risoluzione. Oppure il comparto fotografico con obiettivo professionale da 108MP e tecnologia Cinemagic per trasformare ogni momento della giornata in un’esperienza cinematografica. E per concludere troviamo anche una batteria che può durare fino a due giorni e che ricarichi in meno di mezzora grazie alla ricarica HyperCharge da 120W. Come avrete potuto capire si tratta di uno smartphone che ancora assicura performance straordinarie e che viene supportato continuamente da Xiaomi con aggiornamenti software.

Xiaomi 11T Pro: la scheda tecnica

Xiaomi 11T Pro è uno degli smartphone più importanti lanciati nell’ultimo periodo dall’azienda cinese, soprattutto per il grande salto in avanti fatto sotto il punto di vista del comparto fotografico. Il merito è della tecnologia Cinemagic che permette di scattare foto e registrare video con una qualità da cinema e facendo prendere vita a tutte le esperienze della vita quotidiana. L’intelligenza artificiale la fa da padrona, scegliendo le migliori impostazioni in base al contesto e alla situazione. Un grosso aiuto arriva anche dalle fotocamere: nella parte posteriore troviamo un obiettivo professionale da 108MP, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore da 5MP. La fotocamera frontale è da 16MP.

Un ottimo comparto fotografico senza un processore prestazionale è inutile. Non a caso sotto la scocca troviamo l’ottimo Snapdragon 888 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, quanto basta per installare tantissime applicazione, salvare foto e documenti di lavoro. Altro punto forte è il display AMOLED da 6,67" con luminosità massima da 1000nit, risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120Hz, per un’esperienza più fluida con videogame e app social. Lo schermo è dotato anche di modalità luce solare 3.0 e di True Display che adatta automaticamente la temperatura del colore in base alla luce esterna.

Per completare la scheda tecnica è presente una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da 120W: bastano 17 minuti per avere il 100% di autonomia. E con un utilizzo normale dello smartphone la batteria di accompagna per due giorni.

Xiaomi 11T Pro in offerta su Amazon al minimo storico: prezzo e sconto

Un’offerta incredibile per lo Xiaomi 11T Pro. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 378€, il punto più basso mai raggiunto dal dispositivo. Il risparmio è considerevole e sfiora quasi i 300€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La spedizione è curata da Amazon e per la consegna bisogna aspettare qualche giorno. Approfittatene subito prima che la promo termini.

