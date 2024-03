Xiaomi, lo smartphone ultra top al minimo storico: prezzo crollato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Lo Xiaomi 13T è in offerta con uno sconto del 29% e lo puoi anche pagare a rate. Ottime prestazioni e fotocamere Leica top di gamma per scatti e video professionali

Mancano poche ore alla fine Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, l’evento dedicato agli sconti cominciato il 20 marzo e che termina oggi alle ore 23:59. Anche in questi ultimi momenti sono disponibili alcune delle migliori promo viste finora e queste sono le ultime occasioni per fare degli affari d’oro. Di certo non mancano le opportunità e per una vastissima categoria di prodotti. A catturare l’attenzione, però, ci sono sempre loro, gli smartphone. Non è un caso che in questo articolo vi parliamo di una delle migliori promo che possiate trovare per uno smartphone premium, categoria super esclusiva e che raggruppa solamente quei dispositivi in grado di assicurare prestazioni elevatissime e foto di livello professionali.

Tutto questo preambolo per parlarvi dell’ottima offerta disponibile sullo Xiaomi 13T, smartphone uscito sul mercato da qualche mese e dotato delle migliori componenti del momento, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. È qui che il telefono riesce a fare la differenza grazie alla partnership firmata con Leica, azienda leader nel settore. Leica si è concentrata sia nell’ottimizzazione dei sensori fotografici, sia nello sviluppo di filtri ad hoc da applicare alle immagini. Oggi lo Xiaomi 13T è in promo speciale con uno sconto che ti fa risparmiare ben 200 euro (-29%) e fa scendere il prezzo al minimo storico. Approfittane subito: l’offerta scade tra pochissime ore.

Xiaomi 13T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo Xiaomi 13T è in offerta a un prezzo di 499,90 euro grazie allo sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 200 euro rispetto a quello di listino. Un super prezzo per un telefono che non ha paura di essere confrontato con dispositivi molto più costosi e blasonati. Ha tutte le componenti giuste per stupirti e assicurarti le migliori prestazioni possibili. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna viene effettuata nel giro di qualche giorno.

Xiaomi 13T: la scheda tecnica

Il punto forte dello Xiaomi 13T è inevitabilmente il comparto fotografico. Il merito è della partnership firmata dal produttore cinese con Leica, azienda con un’esperienza sconfinata nel mondo della fotografia. Leica ha curato lo sviluppo di tutto il sistema fotografico, dai sensori fino ad alcuni filtri ad hoc per rendere più naturali gli scatti. Xiaomi, invece, ha messo a disposizione la propria tecnologia fatta di algoritmi e di intelligenza artificiale. Il risultato finale è straordinario, tanto da essere lo Xiaomi 13T uno dei migliori cameraphone per rapporto qualità-prezzo. Nella parte posteriore trovi una fotocamera professionale Leica da 50 megapixel, supportata da teleobiettivo Leica sempre da 50 megapixel e obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 20 megapixel. Puoi dare libero sfogo alla tua creatività utilizzando i tanti filtri per le foto sviluppati da Leica.

Il resto della scheda tecnica dello Xiaomi 13T è comunque quella di uno smartphone top do gamma. A partire dall’ottimo display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici e con refresh rate che raggiunge un picco di 144Hz, il che lo rende super scorrevole nell’utilizzo quotidiano. La luminosità tocca un picco fino a 2.600nit, il che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Ha anche una funzione di oscuramento alle alte frequenze per affaticare di meno la vista quando si utilizza il telefono di notte. La potenza è assicurata dal processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra, dagli 8 gigabyte di RAM e dagli 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con una super batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutta la giornata senza troppi problemi. Nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida da 67W.

