Xiaomi Redmi Note 12 a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Non tutti sono pronti a spendere centinaia di euro (a volte migliaia) per avere tra le mani smartphone top di gamma di ultima generazione. E, spesso e volentieri, non è nemmeno necessario farlo. Il più delle volte, per un utilizzo "normale", è sufficiente acquistare uno smartphone di fascia media con un prezzo di listino decisamente più abbordabile.

Lo Xiaomi Redmi Note 12 ne è la dimostrazione lampante. Caratterizzato da specifiche tecniche di buon livello, lo smartphone del produttore cinese è più che sufficiente per la stragrande maggioranza delle azioni che svolgiamo quotidianamente con il telefonino (leggere email e messaggi, scattare foto, guardare film e video e molto altro ancora). E grazie all’offerta top che trovi oggi su Amazon potrai acquistarlo a un prezzo imperdibile. Risparmi oltre 100 euro rispetto al prezzo più basso recente.

Xiaomi, lo smartphone low cost più conveniente che mai: offerta e prezzo finale

Un dispositivo versatile, caratterizzato da una scheda tecnica estremamente valida (come vedremo in dettaglio nei prossimi paragrafi). E disponibile oggi a un prezzo mai visto prima. In occasione della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, infatti, lo Xiaomi Redmi Note 12 può essere acquistato con uno sconto del 45% al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico.

Grazie allo sconto top, lo smartphone del produttore cinese costa 159,90 euro, contro i 291 euro del prezzo più basso recente. Il risparmio è considerevole: lo paghi oltre 130 euro in meno rispetto al minimo storico fatto registrare non moltissimi giorni fa. Insomma, un vero e proprio best buy di categoria.

Xiaomi Redmi Note 12 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Display ampio e luminoso. Comparto hardware di livello assoluto, con ben 256 GB di spazio d’archiviazione. Sistema fotografico composto da tre sensori per scatti ad alta definizione sia di giorno sia di notte. Queste, in pochissime parole, le caratteristiche tecniche di spicco dello Xiaomi Redmi Note 12. Uno smartphone che saprà regalare soddisfazioni sia che vogliate utilizzarlo per lavoro sia che vogliate utilizzarlo per svago e divertimento.

Il pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel ha una luminosità massima di 1200 Nit e una frequenza di aggiornamento di 120 Hertz. Uno schermo capace di garantire un’ottima visibilità e un’ottima leggibilità sia in ambienti particolarmente bui sia che venga esposto alla luce diretta del sole. Non avrete problemi a leggere mail o vedere video quando vi trovate all’aperto, mentre la vista non si affaticherà quando vi trovate al chiuso.

Sotto lo schermo trova spazio il SoC Snapdragon 685 (tecnologia a 6 nanometri) adeguatamente coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione. Un comparto hardware performante e di primo livello, grazie al quale potrete eseguire anche gli applicativi più esigenti senza accusare rallentamenti di sorta.

Nella parte posteriore troviamo un sistema fotografico degno di una fotocamera digitale di medio livello. Un sistema composto da tre sensori grazie ai quali realizzare scatti (quasi) professionali in qualunque condizione di luce esterna. Il sensore principale da 50 megapixel è abbinato a un obiettivo estremamente luminoso (apertura f/1.8), mentre il secondo sensore (ultragrandandolare da 8 megapixel) e il terzo sensore (macro da 2 megapixel) consentono di realizzare meraviglio scatti naturalistici.

La batteria da 5.000 mAh garantisce autonomia sufficiente per arrivare a fine giornata con ancora della carica residua. Ma nel caso in cui dovessimo trovarci in difficoltà, nessun timore. La ricarica veloce da 33 Watt permette di avere ore di utilizzo supplementare con appena pochi minuti di ricarica.

