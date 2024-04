POCO M6 Pro, il prezzo è da urlo: minimo storico e sconto spaziale

Lo smartphone lowcost di POCO è in offerta con uno sconto del 33% e risparmi 100 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Poco di nome, ma non di fatto. Può sembrare una frase scontata, ma non quando si parla del POCO M6 Pro, smartphone che troviamo oggi in offerta grazie alla nuova promo Xiaomi disponibile in questi giorni. Il brand cinese, infatti, ha lanciato lo "Xiaomi Fan Festival 2024", un evento di breve durata che permette di fare ottimi affari su alcuni degli smartphone più richiesti. Per chi non lo sapesse, POCO è un’azienda nata sotto l’ombrello protettivo di Xiaomi e ha una filosofia molto simile: smartphone con ottime performance e con prezzi alla portata di tutti.

Parlando del POCO M6 Pro, si tratta di un ottimo telefono lowcost disponibile con uno sconto del 33% che fa risparmiare ben 100 euro. E lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Ha tutto quello che richiedi a uno smartphone di questo genere, a partire da uno schermo con frequenza di aggiornamento elevata, un processore prestazionale e anche una fotocamera principale da 64 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine. Una promo che scade tra pochissimi giorni (o fino a esaurimento scorte), quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

POCO M6 Pro – blu

POCO M6 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon per uno smartphone di questa fascia di prezzo. Il POCO M6 Pro è disponibile a un prezzo di 199,90 euro, con uno sconto del 33% su quello di listino. Un’opportunità da cogliere al volo, essendo un’offerta a tempo e che scade tra pochi giorni. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 39,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine).

POCO M6 Pro: la scheda tecnica

Un prezzo così basso potrebbe trarre in inganno sulle caratteristiche del POCO M6 Pro. In realtà il computer offre molto più di quanto lo paghi, e per capirlo basta veramente poco. Lo si intuisce già dall’ottimo schermo: il telefono è dotato di un display AMOLED Flow da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende molto più fluido nell’utilizzo quotidiano. Raggiunge anche un picco di luminosità di 1300 nit, un valore molto elevato per un telefono della sua fascia di prezzo. Il display ha ottenuto anche la certificazione per una migliore protezione degli occhi e un minor affaticamento della vista anche dopo un utilizzo elevato. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helio G99-Ultra, dai 12 gigabyte di RAM e dai 512 gigabyte di memoria interna. Disponibile anche la funzione che utilizza lo spazio di archiviazione libero per attivare la RAM virtuale e aumentare le prestazioni.

Oltre a tutto questo, il POCO M6 Pro è dotato anche di un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con obiettivo principale da 64 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. POCO mette a disposizione anche algoritmi di intelligenza artificiale che intervengono in tempo reale per migliorare la qualità degli scatti, anche quelli scattati con poca luce.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W che impiega poco più di 30 minuti per far arrivare l’autonomia al 100%.

