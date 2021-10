Xiaomi 12: come sarà il top di gamma 2022 da battere

Siamo arrivati a quel momento dell’anno in cui si parla sempre con maggiore insistenza del prossimo top di gamma Xiaomi. L’attuale serie di smartphone di punta è stata ufficializzata nel dicembre del 2020, per cui, alle porte dell’autunno, è normale che le indiscrezioni si concentrino su Xiaomi 12.

Finora non sono emerse molte indiscrezioni sul conto della prossima gamma di vertice Xiaomi, specie a riguardo delle caratteristiche tecniche. Ma oggi le indiscrezioni parlano tanto di alcune specifiche, quanto dell’estetica. Il design di Xiaomi 12 dovrebbe segnare un punto di rottura rispetto al passato, esattamente come ha fatto il recente Civi con l’idea di Xiaomi che gli appassionati di tecnologia hanno avuto finora. Xiaomi Civi infatti è stato giudicato da osservatori e appassionati come uno degli smartphone più riusciti mai realizzati dall’azienda, che a questo punto vorrebbe proseguire su quel solco anche e soprattutto con il prossimo top di gamma.

Il design di Xiaomi 12

Xiaomi 12 e Civi quindi potrebbero somigliarsi parecchio. Il prossimo top di gamma a cui spetterà, come ogni anno, il compito di ben figurare contro rivali del calibro di Samsung Galaxy S22 Ultra o Oppo Find X4 Pro, secondo gli ultimi rumor sarà migliore del predecessore non solo in termini di pulizia estetica ma anche in termini pragmatici, con uno spessore e un peso ridotti grazie all’impiego di tecnologie innovative, come quelle destinate alla batteria.

Xiaomi 12 dovrebbe avere anche una superficie posteriore in ceramica, ma non è ancora chiaro se verrà impiegata su tutte le versioni o solamente sulle più costose come peraltro accaduto in passato – vedi Xiaomi Mix 4. Inoltre le cornici intorno allo schermo dovrebbero essere assottigliate ulteriormente per un aspetto ancora più moderno.

Le specifiche di Xiaomi 12

Le indiscrezioni più recenti non hanno ancora affrontato in modo approfondito le specifiche tecniche di Xiaomi 12. Basandosi sui predecessori però non possono esserci dubbi sul fatto che anche il prossimo top di gamma possa avere caratteristiche da primo della classe, e infatti le (poche) indiscrezioni che finora si sono soffermate sulle specifiche di Xiaomi 12 vanno proprio in questa direzione, pur senza approfondire più di tanto.

Xiaomi 12 è atteso con il prossimo chip di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 898 che dovrebbe essere ufficializzato a dicembre. Lo smartphone cinese, come accaduto in passato, potrebbe essere il primo al mondo ad adottare il chip al top della gamma del produttore americano.

C’è qualche incertezza invece sulle fotocamere, un argomento su cui spesso si decidono le sorti di uno smartphone pregiato come Xiaomi 12. Precedenti rumor avevano indicato la presenza di un sensore primario da 200 megapixel, ma le ultime ne indicano uno con un quarto della risoluzione, quindi da 50 megapixel. Comunque, conviene ribadirlo sempre, avere tanti megapixel aiuta, ma non è per nulla una garanzia di ottime performance fotografiche.

Xiaomi 12 dovrebbe avere una batteria da 5.000 mAh, per realizzare la quale l’azienda avrebbe adottato delle tecniche innovative che consentiranno, nonostante la capacità elevata, di contenere spessore e peso dello smartphone su valori accettabili.