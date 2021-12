Xiaomi 12 farà foto eccezionali, selfie inclusi

Xiaomi 12 sarà presentato in Cina domani ma forse già sappiamo quasi tutto. Dopo le tante informazioni trapelate riguardo al suo design e alle sue specifiche tecniche, arrivano nuovi dettagli per quanto riguarda la configurazione della fotocamera principale e di quella anteriore per la realizzazione dei selfie.

È stata Xiaomi stessa, tramite il proprio profilo ufficiale su Weibo, a rivelare tantissime informazioni riguardo al suo top di gamma e alle caratteristiche dei sensori fotografici. Oltre a dichiarare espressamente di quale sensore farà uso Xiaomi 12 Pro, l’azienda ha anche pubblicato alcuni scatti notturni realizzati con lo smartphone (come la foto del quartier generale di Xiaomi, in apertura), per dimostrarne le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità. In aggiunta – oltre ad un’altra dimostrazione pratica – ha fornito numerosi dettagli sulla fotocamera anteriore: il quantitativo di pixel e la tecnologia che viene adoperata per realizzare fotografie di altissima qualità.

Xiaomi 12, come sono le fotocamere

Nelle ultime ore, Xiaomi ha dichiarato che sul nuovo top di gamma verranno abbandonati i sensori fotografici Samsung in favore di quelli Sony. In particolare, Xiaomi 12 Pro adotterà un Sony IMX707 come sensore primario, il quale ha una risoluzione di 50 megapixel. Xiaomi 12, invece, dovrebbe fare affidamento su un sensore IMX766, caratterizzato dallo stesso quantitativo di pixel. A sostegno, dovremmo trovare un ultra grandangolo da 13 megapixel ed un telefoto da 32 megapixel con zoom ottico 3x.

Ad incrementarne le prestazioni ci penserà l’Image Brain sviluppato dall’azienda, che dovrebbe garantire una resa migliore per gli scatti che immortalano oggetti in movimento. In base a quanto emerge dalle prime fotografie effettuate con Xiaomi 12 Pro, dovrebbero migliorare significativamente anche gli scatti notturni.

Per quanto riguarda i selfie, Xiaomi ha annunciato che troveremo una fotocamera anteriore da 32 megapixel con supporto alla tecnologia GAN che è in grado di fare apparire più giovane il soggetto immortalato grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale.

Xiaomi 12, tutte le caratteristiche

Tutte le indiscrezioni raccolte nel corso di questa settimana ci restituiscono il quadro completo delle caratteristiche del nuovo top di gamma Xiaomi, che sarà uno dei primi smartphone a fare uso del processore Snapdragon 8 Gen 1.

Il display di Xiaomi 12 dovrebbe essere un AMOLED Full HD+, con diagonale di 6,28 pollici e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Dovrebbe essere poco più ampio quello della variante Pro che sarà presentata domani insieme al modello base.

Le altre specifiche sono quasi tutte suggerite dall’utilizzo del processore Qualcomm: dovremmo trovare memoria RAM LPDDR5 fino a 12 GB e memoria interna di tipo UFS 3.1 fino a 256 GB, nonché una batteria con una capacità di 4.500 mAh e supporto alla ricarica rapida da 67 Watt. A bordo ci sarà la MIUI 13 basata sul sistema operativo Android 12.