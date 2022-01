Xiaomi 12: i nuovi top di gamma sono pronti per l'Europa

Dopo un ottimo 2021, Xiaomi vuole essere protagonista del mercato anche nel 2022: mentre un leak anticipa le probabili uscite smartphone di quest’anno, le varianti globali di Xiaomi 12X e Redmi 10 2022 hanno ricevuto la certificazione di conformità europea. Il lancio dei nuovi smartphone top di gamma Xiaomi in Italia, tra cui il primo esponente dell’attesissima serie 12, è quindi imminente.

Le certificazioni europee di Xiaomi 12X e Redmi 10 2022 sono ora disponibili anche sul sito internazionale di Xiaomi e ci offrono ulteriori informazioni sia sul top di gamma compatto che sul nuovo budget phone di Xiaomi. Nei giorni scorsi, tra l’altro, un primo indizio dell’uscita di uno smartphone Xiaomi serie 12 “global" (denominazione con cui si indicano i modelli di smartphone realizzati per il mercato internazionale) era arrivato dal database della piattaforma di benchmark Geekbench. L’uscita del modello global di Redmi 10 2022 era stata invece anticipata dai rumor in merito ai modelli indiani: solitamente queste varianti precedono di poche settimane i loro corrispettivi europei.

Xiaomi 12, il top di gamma compatto

La certificazione europea indica che l’uscita dello Xiaomi 12X è prossima. Grazie alle informazioni presenti nella documentazione, abbiamo la conferma che le dimensioni dello Xiaomi 12X sono di 152,7 x 69,9 x 8,2 mm per un peso di soli 176 grammi. Si tratta quindi di un vero e proprio top di gamma compatto, il primo prodotto da Xiaomi, con un display AMOLED da 6.28 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz e supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision.

Le La luminosità di picco è di 1.100 nit e lo schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus di Corning (il vetro per display più resistente, al momento). Lo Xiaomi 12X ha come processore il potente Qualcomm Snapdragon 870, coadiuvato da 12 GB di RAM.

Posteriormente troviamo tre telecamere e un flash LED: la principale è dotata di sensore Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica, insieme a un sensore grandangolare da 13 MP con un campo visivo di 123 gradi e un obiettivo macro da 5 MP. La fotocamera frontale è invece da 32 MP con campo visivo di 80,5 gradi.

La batteria dello Xiaomi 12X è da 4.500 mAh e supporta la ricarica veloce con il caricabatteria da 67 Watt (che dovrebbe essere incluso in confezione). Non manca una coppia di altoparlanti stereo Harman Kardon e il supporto al Dolby Atmos. Lo Xiaomi 12X uscirà in Italia con Android 12 e MIUI 13 preinstallati.

La serie 12 è stata lanciata sul mercato cinese a dicembre e comprende altri due modelli: lo Xiaomi 12, smartphone di fascia alta specializzato in fotografia, e lo Xiaomi 12 Pro, il modello più avanzato del trio. A questo punto è lecito aspettarsi un’uscita global e ravvicinata anche per questi due smartphone.

Xiaomi 12 e non solo: Redmi 10 2022

La certificazione europea ci offre ulteriori informazioni anche sul Redmi 10 2022. Si tratta di un refresh del popolare budget phone lanciato lo scorso agosto anche in Italia. Per questo non presenta particolari novità: al momento segnaliamo una batteria leggermente ridotta (4.900 mAh) e l’inclusione in confezione di un caricabatterie da 22.5 W. Il Redmi 10 2022 sarà venduto con Android 11 e MIUI 12.5 preinstallati, come il predecessore.