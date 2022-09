Xiaomi 12T Pro arriva il 4 ottobre con la fotocamera da 200 MP

Il CEO e fondatore di Xiaomi Lei Jun ha annunciato, attraverso Twitter, che Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro verranno presentati il 4 ottobre. Inoltre, il Lei Jun ha dato anche un’altra informazione importantissima e che riguarda sicuramente il modello più costoso della gamma: lo Xiaomi 12T Pro avrà una fotocamera principale da ben 200 MP.

Il CEO, nel suo tweet, ha posto l’attenzione anche sul lavoro fatto dall’azienda per l’integrazione tra hardware e software, con l’obiettivo di fornire agli utenti una migliore esperienza d’uso: "L’hardware era il nostro obiettivo principale – ha scritto il fondatore di Xiaomi – Negli ultimi anni siamo passati ad una nuova fase della nostra strategia, che mira ad integrare profondamente software e hardware, per restituire una migliore esperienza d’uso. Solo con una totale integrazione Xiaomi può raggiungere nuovi traguardi".

Xiaomi 12T Pro: come sarà

Secondo le ormai numerose indiscrezioni che girano da settimane, Xiaomi 12T Pro avrà uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 2.712×1.220 pixel e frequenza aggiornamento fino a 120 Hz. A bordo troveremo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 accoppiato a 8 o 12G B di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico dello Xiaomi 12T Pro girerà intorno alla fotocamera principale con sensore Samsung 200 MP (f/1,69), afiancata da una ultra grandangolare da 8 MP (f/2,2) e una macro da 2 MP. Il sensore anteriore per i selfie sarà, invece, da 20 MP e alloggiato in un foro centrale del display.

Prevista anche una grande batteria da 5.000 mAh, con supporto per la ricarica molto rapida da 120 W. Il dispositivo dell’azienda cinese arriverà con installato il sistema operativo Android 12 con skin MIUI 13, per poi aggiornarsi ad Android 13 non appena possibile.

Xiaomi 12T: come sarà

Lo schermo di Xiaomi 12T standard è praticamente uguale per caratteristiche a quello della variante Pro: un AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 2.712×1.220 pixel e frequenza aggiornamento fino a 120 Hz. Il chipset che lo Xiaomi 12T avrà sotto il cofano è, invece, il MediaTek Dimensity 8100 accompagnato da 8 GB di RAM e128/256 GB di memoria interna.

Il modulo fotografico posteriore del device dovrebbe essere composto da un sensore principale da 108 MP (f/1,65), un ultra grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP. Davanti, invece, troveremo un sensore da 20 MP.

Anche per questo modello è prevista una cella da 5.000 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 120 W, e il sistema operativo Android 12 con interfaccia MIUI 13.

Xiaomi 12T: prezzo e disponibilità

Secondo un recente rumor del noto giornale Winfuture, il prezzo europeo dello Xiaomi 12T sarà di 649 euro, mentre quello dello Xiaomi 12T Pro salirà fino a 849 euro. I telefoni dovrebbero essere disponibili poco dopo la presentazione ufficiale, fissata per il 4 ottobre.