Xiaomi 12X: il prezzo del quasi top è in picchiata su Amazon

Le occasioni giuste, prima o poi arrivano per tutti. Soprattutto per quanti sanno aspettare la combinazione perfetta per portarsi a casa un telefono di ultima generazione, un quasi top di gamma, ad un prezzo molto conveniente.

Il telefono di cui stiamo parlando è lo Xiaomi 12X, un dispositivo della fascia quasi top di gamma, arrivato in Italia da pochi mesi. Questo smartphone si distingue per avere un ottimo schermo, un buon processore e un buon comparto fotografico, elementi che possono soddisfare le esigenze di quanti cercano un telefono solido e veloce senza dover spendere una cifra enorme. Lo Xiaomi 12X su Amazon, al momento, ha un prezzo molto allettante ed è davvero difficile resistergli.

Xiaomi 12X – Qualcomm Snapdragon 870 5G – Versione 8/256 GB

Xiaomi 12X: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per lo Xiaomi 12X è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 870 5G (prodotto a 7 nm), discendente del SoC top di gamma 2020, lo Snapdragon 865. Nel caso dell’offerta in corso su Amazon il telefono è proposto nella versione 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, quindi tanto spazio per le app preferite e nessun rallentamento o intoppo nel loro uso.

Il display di tipo AMOLED, misura 6,28 pollici, compatibile con HDR10+ ha una frequenza di aggiornamento 120 Hz e ben 1.100 nit di luminosità di picco, valore davvero molto alto. Sotto il pannello è stato posto il lettore per le impronte digitali. A proteggere il display dagli urti c’è un resistentissimo vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il comparto fotografico posteriore è formato da tre sensori: il principale da 50 MP con OIS (stabilizzatore ottico), il sensore secondario da 13 MP ultra grandangolare e il sensore macro da 5 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP con apertura focale 2.4.

L’audio è riprodotto da due speaker compatibili con Dolby Atmos, firmati da Harman Kardon.

Le connessioni oltre al 5G, includono il Bluetooth 5.2 e l’NFC per i pagamenti contactless, mentre la batteria da 4.500 mAh ha la ricarica rapida da 67W (da 0% a 100% in 39 minuti).

Xiaomi 12X: l’offerta Amazon

Lo Xiaomi 12X ha già un buon prezzo di listino di 699,90 euro che corrisponde in tutto e per tutto alla scheda tecnica da quasi top di gamma recentissimo. Ma con l’offerta in corso su Amazon cambia tutto e diventa anche il telefono migliore da acquistare in questo momento poiché lo Xiaomi 12X è possibile pagarlo 542,08 euro (-28%, -157,82 euro): un prezzo davvero ottimo.

