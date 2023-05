Xiaomi 13, il top di gamma ha un super prezzo su Amazon

Tra gli smartphone top di gamma 2023 non ce n’è uno, almeno al momento, senza il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ma ciò non vuol dire che tutti i flagship di quest’anno siano uguali, né che uno vale l’altro. Fare questo ragionamento sarebbe sbagliatissimo, anche perché i top 2023 hanno prezzi veramente elevati.

Per questo vi consigliamo di valutare una ottima offerta su Xiaomi 13, uno dei più apprezzati smartphone di fascia altissima di quest’anno, che si distingue per l’ormai elevatissima qualità costruttiva di Xiaomi, un comparto fotografico molto buono e uno schermo davvero luminoso e bello da vedere. In più, adesso Xiaomi 13 si distingue anche per il prezzo: grazie all’offerta Amazon costa molto meno della media degli altri top.

Xiaomi 13 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 8/256 GB

Xiaomi 13: caratteristiche tecniche

Il processore sotto la scocca dello Xiaomi 13 è Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a 8 GB di RAM (di tipo LPDDR5X) e 256 GB di storage di tipo UFS 4.0.

Il display misura 6,36 pollici, è di tipo OLED e con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), compatibile con HDR10+ e Dolby Vision, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 1.900 nit. Il lettore per le impronte digitali è integrato nel pannello e a proteggere lo schermo c’è il vetro Corning Gorilla Glass 5.

Ottimo il comparto fotografico posto sul retro del telefono che conta tre sensori: il principale è un Sony IMX800 da 50 MP (f/1.8) con OIS (lo stabilizzatore ottico), l’ultra grandangolare è da 12 MP (f/2.0) e il teleobiettivo è da 10 MP (f/2.2) sempre con OIS e con zoom ottico 3,2x. Sulla parte anteriore, posta nel foro centrale, c’è la fotocamera per i selfie e videochiamate da 32 MP (f/2.0).

Il comparto audio è formato da due altoparlanti stereo, con compatibilità Dolby Atmos, e dai microfoni che si occupano anche della riduzione del rumore durante le chiamate.

Le connessioni sono tutte di ultima generazione: includono WiFi 7, Bluetooth 5.3, chip NFC per effettuare pagamenti contactles con il POS (ad esempio nei negozi fisici) o leggere le card elettroniche come la CIE e, ovviamente, grazie al SoC c’è la piena compatibilità con tutte le reti 5G.

La batteria ha una capacità da 4.500 mAh e la ricarica cablata è da 67W. Secondo le specifiche del produttore ci vogliono 38 minuti per passare da 0% al 100% di carica. Non manca la ricarica wireless a 50W (48 minuti per arrivare al 100%) e la ricarica inversa da 10W.

Xiaomi 13: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino dello Xiaomi 13 è di 850,50 euro ma con l’offerta Amazon in corso (venditore e spedizione da parte di terzi) è possibile portarlo a casa pagando 795 euro (-10%, -90,50 euro). Si tratta di un ottimo prezzo per questo smartphone top di gamma 2023.

