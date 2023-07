Xiaomi 12X, il prezzo è crollato al minimo storico: acquistalo subito

Al Prime Day 2023 mancano ancora un paio di giorni (comincerà ufficialmente alle ore 00:01 del 12 luglio), ma su Amazon sono disponibili alcune offerte che non sfigurerebbero se fossero disponibili martedì. Una di queste riguarda uno smartphone molto amato dagli utenti, lanciato da un po’ di tempo sul mercato e che finalmente troviamo a un prezzo molto interessante. Un telefono da vero top di gamma e che riceve costantemente gli aggiornamenti da parte del produttore. Stiamo parlando dello Xiaomi 12X, dispositivo molto performante, con un design compatto e con una scheda tecnica che non lascia nulla al caso.

Come non è lasciato al caso il prezzo. Oggi lo troviamo con uno sconto di ben il 43% che fa letteralmente crollare il prezzo al minimo storico. Difficile trovare di meglio al momento su Amazon se sei alla ricerca di un vero top di gamma. Il risparmio è di ben 300€ e approfitti anche del miglior prezzo web. Cosa offre questo smartphone? Un processore Snapdragon 5G super performante, una fotocamera principale da ben 50MP e uno schermo da 6,28" e con refresh rate fino a 120Hz per renderlo più fluido. Insomma, ha tutte le carte in regola per diventare il tuo nuovo smartphone.

Xiaomi 12X

Xiaomi 12X: caratteristiche e scheda tecnica

Semplicemente lo smartphone da acquistare oggi. Non ci sono altre parole per descrivere lo Xiaomi 12X, un dispositivo performante e che oggi troviamo a un prezzo mai visto prima. Il colosso cinese lo ha dotato di una scheda tecnica equilibrata impreziosita da un design compatto, caratteristica che si trova sempre meno sugli smartphone lanciati negli ultimi anni.

Lo Xiaomi 12X ha uno schermo AMOLED da 6,21" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. L’assenza di cornici laterali permette di utilizzarlo con una sola mano senza troppi problemi. Il display ha una qualità molto elevata con un realismo estremo dei colori. La stessa qualità è presente anche nel comparto audio realizzato in collaborazione con harman/kardon e con il supporto alla tecnologia Dolby Atmos. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Snapdragon 870 con modem 5G e supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da ben 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine che rende i video perfetti anche quando si è in movimento. A completare il quadro un sensore ultragrandangolare da 13MP e una fotocamera macro da 5MP. La fotocamera per i selfie è da ben 32MP e grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale i ritratti sono già pronti per essere caricati sui social. Non manca la modalità di scatto in notturna per foto luminose anche quando c’è poca luce.

La batteria da 4500mAh permette di utilizzare il dispositivo per tutta la giornata senza troppi pensieri e nel momento del bisogno è possibile sfruttare al meglio la ricarica rapida da ben 67W: per avere il 100% di autonomia basta poco più di mezzora.

Xiaomi 12X in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta speciale che non bisogna farsi scappare. Oggi troviamo lo Xiaomi 12X a un prezzo unico di 399,88€, con uno sconto rispetto a quello di listino del 43%. Una percentuale elevatissima per uno smartphone e che difficilmente si trova su un sito di e-commerce. Questo fa capire l’eccezionalità della promo. Si risparmiano circa 300€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (riservato agli utenti Prime). La consegna e la spedizione sono curati dal sito di e-commerce e vi arriva a casa anche in meno di ventiquattro ore. Da acquistare subito.

