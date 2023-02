Xiaomi 13 Pro: ecco quando arriva in Italia

Alla fine del 2022 Xiaomi era salita alla ribalta delle cronache per il lancio della sua serie Xiaomi 13, composta da due modelli: Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Ora si apprende che il produttore cinese presenterà al Mobile World Congress, che inizierà il prossimo 27 febbraio a Barcellona, la versione globale di Xiaomi 13 Pro. MAnca ormai poco, dunque, all’arrivo in Italia di questo interessantissimo top di gamma Android.

Xiaomi 13 Pro, caratteristiche tecniche

Il nuovo modello di punta di Xiaomi, che dovrebbe essere proposto in Europa con le stesse specifiche della versione lanciata in Cina, si basa sul potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e su un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5X. Lo spazio di archiviazione, in veloce memoria UFS 4.0, è disponibile in tagli da 128, 256 o 512 GB e non è espandibile.

Xiaomi 13 Pro ha un display AMOLED LTPO da 6,7 ​​pollici con risoluzione QHD+ (1.440×3.200 pixel), e ben 1.900 nit di luminosità di picco. Questo schermo, certificato HDR10+ e Dolby Vision, si curva verso i bordi ed è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Per scattare foto e riprendere video con la massima qualità Xiaomi si affida alla tecnologia Leica e a un sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice con risoluzione a 50 MP fornito di stabilizzazione ottica dell’immagine Hyper OIS. A questo si affianca un sensore ultra grandangolare sempre da 50 MP con campo visivo fino a 115° e un teleobiettivo, anch’esso da 50 MP, che sfoggia uno zoom ottico a 3,2x.

La batteria presente nel Xiaomi 13 Pro è da 4.820 mAh ed è protetta dal chip Surge G1 sviluppato in casa da Xiaomi, che permette una ricarica rapida via cavo con potenza di 120W. Grazie a questa tecnologia una ricarica con batteria completamente scarica si ottiene in 19 minuti. Presente anche la ricarica inversa a 10W e quella via wireless a 50W.

A dir poco completa la gamma di connessioni di ultima generazione offerte dal nuovo flagship di casa Xiaomi. Oltre alle reti 5G, infatti, troviamo il WIFi 6E e il Bluetooth 5.3. Non mancano neanche l’NFC per abilitare i pagamenti contactless, né il collegamento satellitare GPS.

Il dispositivo come logico aspettarsi arriva con Android 13 e relativa interfaccia MIUI 14 che tra le novità permette, grazie a una serie di ottimizzazioni, un’efficienza maggiore che Xiaomi indica nel 16% in più rispetto alla MIUI 13.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi ha confermato che il suo 13 Pro verrà venduto a livello globale a partire da fine mese. Per i prezzi ufficiali che verranno proposti nei vari Paesi bisognerà attendere il giorno di presentazione al MWC 2023. Intanto, giusto per farsi un’idea, in Cina oggi viene venduto ai seguenti prezzi, che in per l’Europa verranno come sempre rivisti verso l’alto: