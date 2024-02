Xiaomi 14 Ultra in arrivo: sarà così

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi ha condiviso le prime immagini ufficiali del prossimo Xiaomi 14 Ultra, il nuovissimo top di gamma che arriverà in versione global dal prossimo 25 febbraio

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra è sempre più vicino e in attesa del prossimo 25 febbraio, quando il device arriverà anche in versione global, il colosso cinese della tecnologia ha condiviso su Weibo le prime foto ufficiali.

Evidente da queste immagini il tributo che questo smartphone paga al precedente modello, dal quale riprende buona parte del design, incluso l’ormai iconico modulo fotocamere circolare. Oltre a questo, grazie ai leaker sul web, è stato possibile anche dare uno sguardo alla (probabile) scheda tecnica che, se confermata, avrà molti punti in comune con il precedente Xiaomi 14 Pro rappresentandone di fatto una versione migliorata.

Xiaomi 14 Ultra: come sarà

Nonostante l’arrivo delle prime immagini ufficiali del nuovo Xiaomi 14 Ultra, la scheda tecnica non è ancora stata svelata ufficialmente ma, secondo i vari rumor sul web, questo smartphone avrà un display AMOLED da 6,73 pollici, con risoluzione 3.200×1.440 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3.000 nit.

Il processore, come per gli altri device della serie 14, è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione.

Tra le novità del modello Ultra, c’è il comparto fotografico, sempre realizzato in collaborazione con Leica, che comprende un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare sempre da 50 MP e due teleobiettivi ancora da 50 MP ciascuno con zoom da 3,2x e 5x. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 32 MP.

Tra le opzioni di connettività ci sono 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, il trasmettitore a infrarossi, l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

Stando ai rumor, ci sono novità anche per la batteria che dovrebbe avere una capacità di 5.300 mAh, con ricarica cablata a 90 W, ricarica wireless da 50 W e quella inversa come visto per il modello Pro. Il sistema operativo è Android 14 con la nuova interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Presente anche per questo modello la certificazione IP68, che attesta la resistenza del device alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Infine, sempre secondo le indiscrezioni che circolano in rete, Xiaomi dovrebbe portare sul mercato anche una versione con la scocca in titanio, esattamente come visto con Titanium Special Edition di Xiami 14 Pro.

Xiaomi 14 Ultra: quanto costa

Secondo quanto condiviso dal colosso cinese della tecnologia il nuovissimo Xiaomi 14 Ultra sarà presentato ufficialmente il prossimo 22 febbraio in Cina per poi arrivare in versione global già dal prossimo 25 febbraio insieme a tutti gli altri smartphone della serie 14.

Ancora nessuna conferma per il prezzo, anche se alcuni siti riportano 1.499 euro per la versione 16/512 GB, un prezzo non proprio accessibile ma, comunque, giustificabile dalla scheda tecnica di cui sopra e in linea con i modelli arrivati sul mercato negli anni passati.