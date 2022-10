Xiaomi Book Air 13 ufficiale: schermo OLED e peso piuma

Insieme alla nuova serie di smartphone Redmi Note 12, Xiaomi ha anche ufficializzato il nuovo notebook 2 in 1 Xiaomi Book Air 13, un modello ultrasottile da 12 millimetri dotato di processori Intel di dodicesima generazione. L’ultrabook è dotato di un pannello OLED touchscreen, che misura 13,3 pollici con risoluzione 2880 x 1800, rapporto di aspetto di 16:10 e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il laptop è anche dotato di una cerniera che permette di ruotare il display fino a 360°.

Lo spessore minimo rende Xiaomi Book Air 13 uno deilaptop Windows più sottili, una valida alternativa al MacBook Air con CPU M2. Anche il peso di soli 1,2 Kg lo rende sicuramente interessante, soprattutto perché tutto lo chassis è realizzato in alluminio.

Xiaomi Book Air 13: caratteristiche tecniche

Le configurazioni hardware del laptop non sono state una sorpresa il girono del lancio. Quando ha rivelato la data di presentazione del Book Air 13, Xiaomi ha anche rilasciato il link per il preordine del dispositivo presso JD, uno dei maggiori rivenditori in Cina. Sul sito web del negozio solo il prezzo finale non è stato svelato in anticipo ma molte delle caratteristiche hardware erano in bella evidenza.

Xiaomi Book Air 13 può essere dotato di processori Intel Core i5 o i7 di dodicesima generazione. Le CPU fanno parte della serie U di Intel, la scelta migliore per i laptop ultrasottili: consumano meno energia e consentono, di conseguenza, una maggiore durata della batteria.

Il nuovo portatile cinese è dotato di 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio su disco SSD, indipendentemente dall’opzione del processore. Il laptop ha le connessioni WiFi 6E e Bluetooth 5.2, due porte USB-C Thunderbolt 4, oltre al sempre utile jack audio da 3,5 mm.

Il basso consumo energetico è il cuore degli ultrabook, poiché il segmento a cui si rivolgono è quello dei professionisti che hanno bisogno di dispositivi facili da trasportare, leggeri e che non diano il mal di testa per cercare una presa di corrente. Xiaomi Book Air 3 offre fino a 12 ore di utilizzo continuo prima di dover essere collegato a una presa di corrente. Naturalmente, tutto questo a seconda delle condizioni d’uso. La batteria da 58,3 Wh viene fornita con un caricatore da 65W.

Xiaomi Book Air 13: prezzo e disponibilità

In attesa di sapere se il Book Air 13 arriverà anche in Europa, Xiaomi venderà il suo laptop in Cina nella sola colorazione Beautiful White a 4.999 yuan (688 euro al cambio attuale) per la versione con Core i5, mentre la versione con Core i7 costa 5.599 yuan (più o meno 771 euro al cambio odierno).