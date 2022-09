Xiaomi Civi 2 ufficiale: un medio gamma diverso dagli altri

Xiaomi ha finalmente presentato in Cina il suo nuovo smartphone Xiaomi Civi 2 che, nel design posteriore, trae ispirazione dallo Xiaomi 12, mentre in quell’anteriore presenta un dettaglio assolutamente distintivo: un notch "a pillola". Il telefono si distingue anche per la scelta del nuovo processore Qualcomm di fascia media e per un prezzo, almeno in Cina, veramente interessante.

Xiaomi Civi 2: caratteristiche tecniche

Xiaomi Civi 2 ha un display che misura 6,55 pollici, un AMOLED con bordi curvi con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e un lettore d’impronte sotto lo schermo. Il pannello un notch a forma di pillola utile ad ospitare le due fotocamere per i selfie. Questo particolare lo fa assomigliare molto, nella vista frontale ai nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max.

Il processore a bordo dello Xiaomi Civi 2 è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, il nuovo medio gamma 2022 del gigante americano, ed è dotato di raffreddamento a liquido e affiancato da 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna UFS 2.2.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo medio di Xiaomi presenta sul posteriore un sensore Sony IMX766 da 50 MP, il flash LED, un obiettivo ultra grandangolare da 20 MP e una fotocamera macro da 2 MP. Sul frontale, nel particolarissimo nocth, c’è una doppia fotocamera: principale da 32 MP e secondaria ultra grandangolare ancora da 32 MP. Infine, ancora nel grande notch, c’è un doppio flash LED.

L’autonomia del telefono è assicurata da una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da 67 W, mentre l’interfaccia utente è la proprietaria MIUI 13 basata su Android 12. Il nuovo device della casa cinese pesa 171,8 grammi e arriva nelle quattro colorazioni bianco, nero, rosa e blu, oltre ad una variante speciale "Hello Kitty".

Xiaomi Civi 2: prezzi e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Civi 2 è disponibile in Cina a partire da 2.399 yuan (al cambio attuale, corrisponde a 348 euro) nella variante con 8/128 GB, a 2.499 yuan (362 euro) in quella con 8/256 GB e a 2.799 yuan (405 euro) nella più ricca versione da 12/256 GB.

Sebbene il colosso cinese non abbia ancora fatto accenno ad un approdo sui mercati internazionali, compreso quello italiano, dagli ultimi rumor è emerso che Xiaomi Civi 2 potrebbe arrivare in Europa con la denominazione di Xiaomi 12 Lite NE.