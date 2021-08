Xiaomi conferma: Mi Mix 4 avrà queste due novità

Sono grandissime le aspettative nei confronti di Xiaomi Mi Mix 4, serie che non ottiene una nuova generazione da ben tre anni. Ed è relativamente grave per una delle serie di prodotti della casa che fin dalla prima generazione si è fatta apprezzare per l’audacia stilistica e le innovazioni tecnologiche che hanno contraddistinto tutti e tre i modelli presentati fino ad ora.

La serie Mi Mix di Xiaomi, tra le altre cose, ha sempre puntato a massimizzare la cosiddetta superficie attiva, ossia la porzione dell’area frontale occupata dal display (e quindi attiva): Xiaomi Mi Mix 4 è pronto a farlo in maniera sorprendente, puntando cioè su una caratteristica che tanto affascina i consumatori quanto spaventa i produttori. Si tratta della fotocamera sotto il display, soluzione a cui va riconosciuto il merito di rimuovere di fatto un elemento antiestetico e che nessuno vuole vedere come il “notch" che ospita la fotocamera frontale, ma che è anche difficile da realizzare poiché pone sfide produttive non di poco conto, come ad esempio far passare attraverso il display la giusta quantità di luce che colpisce il sensore della fotocamera frontale.

La fotocamera sotto lo schermo di Xiaomi Mi Mix 4

Non è stato semplice, in altre parole, per chi si è cimentato nel progetto Xiaomi Mi Mix 4 venire a capo della vicenda, coniugando una caratteristica d’avanguardia come la fotocamera sotto lo schermo agli alti standard richiesti da Xiaomi in termini di qualità fotografica e di non-visibilità della fotocamera a display acceso.

Quale sarà il risultato finale non lo sappiamo ancora con certezza, lo scopriremo il prossimo 10 agosto, giorno in cui si terrà la presentazione (naturalmente in streaming) di Xiaomi Mi Mix 4. E la data è pure stampigliata sui poster diffusi nelle scorse ore su Weibo addirittura dal CEO Lei Jun di Xioami nei quali vengono promosse due delle caratteristiche principali dell’audace top di gamma.

Il primo anticipa la presenza della fotocamera sotto lo schermo, e lo fa attraverso un vetro che si staglia sul logo Mix 4 e che dà l’idea di una superficie visiva non interrotta da nulla, come sarà appunto su Xiaomi Mi Mix 4 grazie ad un display che occupa pressoché tutta la superficie anteriore senza interruzioni di sorta più o meno antiestetiche, come notch, fori, eccetera.

Sulla fotocamera sotto lo schermo è intervenuto anche il noto informatore Ice Universe, il quale ha condiviso su Twitter una comparativa tra la soluzione individuata da Xiaomi e quella di altri produttori come Oppo e ZTE. Secondo Ice Universe, quella che ritroveremosu Xiaomi Mi Mix 4 sarà la migliore implementazione di una fotocamera sotto lo schermo.

L’Ultra Wide Band di Xiaomi Mi Mix 4

Infine, il secondo teaser distribuito su Weibo dal CEO di Xiaomi, anticipa la presenza su Mi Mix 4 di un’altra caratteristica relativamente nuova e quindi difficile da trovare sulla concorrenza, ossia l’Ultra Wide Band.

Anche detto UWB, semplificando parecchio è una sorta di evoluzione del Bluetooth che offre una precisione di localizzazione tra gli oggetti compatibili mai vista prima, nell’ordine dei centimetri. Ecco, Xiaomi Mi Mix 4 si aggiungerà ad iPhone 12 e a pochi altri prodotti nell’offrire l’Ultra Wide Band agli utenti.