Xiaomi Mi Mix 4 sarà lo smartphone Xiaomi più costoso di tutti

Ad un certo punto è sembrato che la gamma Xiaomi Mi Mix fosse definitivamente morta, che la vulcanica azienda cinese l’avesse abbandonata per coltivare nuovi progetti. L’ultimo smartphone risale infatti al novembre 2018, e ad un certo punto pure le indiscrezioni, che di solito sono amiche degli appassionati di tecnologia, hanno smesso di parlare della gamma Mi Mix.

Insomma, sembrava che la famiglia più audace di Xiaomi sarebbe stata accantonata, e invece l’azienda ha sorpreso ancora una volta. Xiaomi Mi Mix 4 si farà, e pure in grande. Come vi abbiamo raccontato più volte nelle ultime settimane infatti Xiaomi ha in programma di presentare Mi Mix 4, riportando in auge una gamma che in passato ha regalato tante soddisfazioni. Vuole farlo alla grande però, e dopo una pausa di quasi tre anni è pure doveroso. Per cui Xiaomi Mi Mix 4 arriverà presto, alcuni dicono già il mese prossimo, con una novità che ruberà il sonno agli appassionati e gli occhi a tutti gli altri: la fotocamera sotto il display.

Lo sforzo di Xiaomi per Mi Mix 4

I prodotti della gamma Xiaomi Mi Mix si sono distinti fin dall’inizio per un’esasperata ricerca del rapporto superficie schermo, quindi sulla riduzione di cornici, notch e appendici di vario tipo che potessero sottrarre spazio al display. Quindi quale debutto migliore per una soluzione che promette di massimizzare l’area frontale utile se non su Xiaomi Mi Mix 4, quarto esponente di una gamma che si è sempre “battuta" per regalare al display gli spazi che merita?

Xiaomi ha lavorato duramente per limare le criticità attuali della fotocamera sotto lo schermo: ZTE Axon 20 dello scorso settembre ha dimostrato che la tecnologia è ancora piuttosto giovane e acerba, quindi Xiaomi ha lavorato sodo per evitare di mandare sul mercato un prodotto con le stesse criticità già viste sulla concorrenza, come dei selfie qualitativamente non all’altezza dei prodotti attuali a causa dell’insufficiente permeabilità alla luce del display di Axon 20.

Lavoro ed investimenti sono sinonimi, una voce di spesa quest’ultima che le aziende devono recuperare attraverso le vendite. Così, anticipano le indiscrezioni, Xiaomi Mi Mix 4 non sarà uno smartphone a buon prezzo, anzi: qualcuno ipotizza che possa essere lo smartphone tradizionale più costoso della gamma, “pillola" che Xiaomi vorrebbe indorare con una dotazione tecnica di primo livello ed il recentissimo chip Snapdragon 888 Plus di Qualcomm.

Xiaomi Mi Mix 4? Mi 11 Ultra a confronto sarà economico!

Nonostante le informazioni intorno a Xiaomi Mi Mix 4 siano ancora piuttosto scarse, in Cina c’è già chi si è sbilanciato sul prezzo del prossimo top di gamma cinese. Gira voce infatti che Mi Mix 4 potrebbe essere proposto a 5.999 yuan, al cambio attuale circa 780 euro, il che lo renderebbe lo smartphone più costoso dell’azienda in madrepatria, anche più di Xiaomi Mi 11 Ultra (che di euro, da noi, ne costa ben 1.399 nell’unica configurazione disponibile da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione).

Inutile quindi attendersi un listino “gentile“, bisogna prepararsi in vista del lancio a cui peraltro non dovrebbe mancare molto.