Xiaomi Mi 10, le foto reali dello smartphone top di gamma Android

Tra gli smartphone più attesi del 2020 spicca lo Xiaomi Mi 10, che ormai non ha più segreti sia nella versione standard che in quella Pro. Dopo le tante indiscrezioni, e la pre-presentazione avvenuta a dicembre durante lo Snapdragon Summit, ora arrivano anche le prime fotografie reali della versione Pro. Naturalmente, bisogna andare cauti sulla loro affidabilità: non sono immagini ufficiali, ma diffuse da un negozio online e riprese da Slashleaks. Nonostante, l'ufficiosità, osservando le fotografie si nota che molte delle indiscrezioni e notizie ufficiali diffuse finora combaciano.

Caratteristiche tecniche Xiaomi Mi 10 Lo Xiaomi Mi 10 è uno smartphone top di gamma in tutto e per tutto, a partire dal processore. A bordo troviamo lo Snapdragon 865 supportato da 12GB di RAM e da almeno 256GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Il dispositivo avrà un display AMOLED da 6,57 pollici Full HD+ con rapporto schermo-scocca di 90,8% e un refresh rate fino a 120 Hz. Il vetro di ultima generazione è il Gorilla Glass 6, soluzione resistente a graffi e urti. Inoltre, nelle fotografie non appare il lettore di impronte digitali, per tanto potrebbe essere integrato nel display.

Comparto fotografico Mi 10 Tra i punti di forza di Xiaomi Mi 10 Pro spicca il sensore principale che, secondo tante fonti diverse, dovrebbe essere da 108 megapixel, stessa caratteristica del Mi Note 10. Tuttavia, non ci sono notizie ufficiali a tal proposito. Una cosa è certa: secondo quanto mostrato dalle foto reali, il dispositivo ha quattro obiettivi fotografici posteriori disposti in verticale, di cui tre all'interno di un unico modulo, e uno separato e vicino al flash LED. Oltre a quello principale quindi ci saranno altri tre sensori: 48 Megapixel, 12 Megapixel e l'ultimo da 8 Megapixel. Sul comparto fotografico c'è però molta confusione, anche perché è la caratteristica che differenzia modello Pro e Standard. Il modello avanzato dovrebbe essere l'unico ad avere la fotocamera principale da 108 Megapixel.

Batteria Mi 10 Le immagini mostrano anche i dettagli legati alla batteria che dovrebbe avere una potenza di 4.500 mAh. Innanzitutto, viene mostrato il caricatore a ricarica rapida fino a 65 W via cavo. Per quanto riguarda la ricarica wireless si parla invece di 30W. Un'altra immagine mostra l'attacco USB Type-C e sullo stesso lato appare anche il trasmettitore audio che dovrebbe avere la certificazione Hi-Res. Manca invece il jack audio da 3,5 mm.