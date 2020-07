Xiaomi Mi 10 Pro Plus, smartphone top di gamma con prestazioni record

C’è molta confusione sul prossimo smartphone top di gamma di Xiaomi. Il dispositivo è apparso su diverse piattaforme di benchmark registrando sempre risultati record, ma per il momento ancora non si conosce bene come si chiamerà. Le indiscrezioni parlando di Xiaomi Mi 10 Ultra o di Xiaomi Mi 10 Pro Plus, con la seconda opzione più probabile della prima. Una sicurezza, però, c’è: lo smartphone avrà caratteristiche top di gamma e sarà unico nel suo genere.

Tutti i risultati mostrati finora dallo smartphone Xiaomi (registrato con il codice M2007J1SC ) ci dicono che sarà un dispositivo con a bordo lo Snapdragon 865+ e almeno 12GB di RAM. Il motivo è semplice: su AnTuTu, piattaforma di benchmark, ha fatto registrare un punteggio di 687,422, uno dei più elevati di sempre. I risultati di AnTuTu aiutano anche a scoprire le altre caratteristiche del dispositivo: ad esempio lo schermo sarà da 6,67 pollici con una risoluzione FullHD+. Si dovrebbe trattare dello stesso display presente anche sul Mi 10 e Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus, scheda tecnica

Smartphone premium. Questo l’aggettivo da utilizzare per descrivere al meglio il nuovo Xiaomi Mi 10 Pro Plus, nel caso in cui le caratteristiche annunciate in questi giorni verranno confermate. A bordo troviamo il nuovo chipset Snapdragon 865+ con ben 12GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ci dovrebbe essere anche una versione con 16GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Lo schermo dovrebbe essere da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+, lo stesso del Mi 10 e del Mi 10 Pro. Identico sarà anche il design, con un foro nella parte superiore del dispositivo con all’interno la fotocamera e i bordi leggermente curvi.

Grande interesse anche sul comparto fotografico posteriore. In totale i sensori dovrebbe essere tre, con una fotocamera principale da 108 Megapixel, un sensore grandangolare da 12 Megapixel e un obiettivo periscopico con zoom almeno 5x.

La batteria dovrebbe essere da almeno 4500mAh con supporto alla ricarica super-rapida a 50W.

Quando arriva lo Xiaomi Mi 10 Pro Plus

Non c’è ancora una data certa per l’arrivo sul mercato dello smartphone, ma quasi sicuramente bisognerà aspettare ancora un paio di settimane, se non dopo l’estate. Per quanto riguarda il prezzo dello Xiaomi Mi 10 Pro Plus, è molto probabile che sia abbastanza elevato e superi i 700 euro.