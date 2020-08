Xiaomi Mi 10 Ultra, lo smartphone che vi stupirà: le caratteristiche

Per l’evento che Xiaomi sta preparando per l’11 agosto per festeggiare i suoi primi 10 anni di vita sembra essere tutto pronto. L’azienda cinese presenterà tanti dispositivi innovativi, tra cui anche nuovi smartphone. E tra questi ci sarà lo Xiaomi Mi 10 Ultra, uno smartphone che si preannuncia davvero rivoluzionario e unico nel suo genere. Negli ultimi giorni si sono accumulati tante indiscrezioni su questo nuovo dispositivo, tanto da far crescere l’attesa intorno al Mi 10 Ultra.

Ice Universe, noto leaker che già in passato ha fornito importanti anticipazioni sugli smartphone, ha pubblicato su Twitter un messaggio perentorio: “Il Mi 10 Ultra impressionerà il mondo”. A cosa è dovuta tutta questa attenzione? A due caratteristiche in particolare: il comparto fotografico che dovrebbe avere un sensore da oltre 100 Megapixel e un obiettivo periscopico con zoom digitale tra i 100x e i 120x e la fotocamera frontale nascosta sotto il display. Avete letto bene: lo Xiaomi Mi 10 Ultra potrebbe essere il primo smartphone al mondo ad avere questa particolare funzione su cui si parla da molto nel mondo della telefonia, ma che finora nessun produttore ha mai implementato ufficialmente su uno smartphone. Ecco le caratteristiche dello Xiaomi Mi 10 Ultra.

Xiaomi Mi 10 Ultra, la scheda tecnica

Partiamo dal nome. Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha confermato che alla conferenza dell’11 agosto verrà presentato uno smartphone che in Europa verrà lanciato con il nome di Xiaomi Mi 10 Ultra, mentre in Cina verrà chiamato con l’appellativo di “Extreme Commemorative Edition”.

Quasi inutile dire che sarà uno smartphone top di gamma. A bordo quasi sicuramente ci sarà lo Snapdragon 865+ con almeno 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il Mi 10 Ultra dovrebbe arrivare in più versioni, compreso un modello con finitura trasparente con ben 16GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Molti dubbi sullo schermo. E il motivo è presto spiegato: il Mi 10 Ultra potrebbe essere il primo smartphone ad avere la fotocamera nascosta sotto lo schermo, cosa che permetterà a Xiaomi di eliminare quasi completamente le cornici frontali. Se questa caratteristica verrà confermata, Xiaomi porterebbe l’intero settore in una nuova generazione. Una rivoluzione pari all’introduzione del notch.

Il comparto fotografico del Mi 10 Ultra

Le caratteristiche top non si fermano solamente allo schermo e alle componenti interne. Il Mi 10 Ultra avrà anche un comparto fotografico in grado di rivaleggiare ad armi pari con i principali competitor. Il numero di fotocamere posteriori dovrebbe essere compreso tra i quattro e i cinque, con un sensore principale da 108 megapixel, un obiettivo grandangolare e un obiettivo periscopico con zoom compreso tra i 100x e i 120x.

Quando esce il Mi 10 Ultra

La notizia positiva è l’annuncio da parte del CEO di Xiaomi dell’arrivo dello smartphone anche sul mercato europeo, anche se al momento non si sa ancora molto bene quando arriverà. Il Cina il Mi 10 Ultra sarà disponibile entro la fine del mese di agosto a un prezzo che prevedibilmente sarà intorno ai 500-600 euro. In Europa potrebbe sfiorare i 1000 euro.