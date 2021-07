Xiaomi MI Mix 4 sempre più vicino: tutto quello che sappiamo

Niente display super risoluto a bordo di Xiaomi Mi Mix 4 secondo le ultime indiscrezioni, che puntano su un pannello 1080p invece che 1440p perché renderebbe migliore la caratteristica più interessante nonché la più attesa del prossimo top cinese, la fotocamera sotto lo schermo.

Nulla di nuovo per la serie Mi Mix, alla quale Xiaomi ha sempre donato una scheda tecnica di alto livello ma senza esagerazioni, preferendo piuttosto alla forza bruta – che non è mai mancata, intendiamoci – delle soluzioni stilistiche ardite. E non sarà nuovo, si dice, nemmeno l’impatto con la superficie frontale, forse la più simile al capostipite dei Mi Mix che Xiaomi abbia realizzato finora, merito neanche a dirlo della fotocamera sotto il display che dona una pulizia senza precedenti e sulla cui presenza davvero non possono più esserci dubbi. Ma non è il solo aspetto su cui le indiscrezioni si sono concentrate nelle ultime ore, per cui ecco tutto ciò che sappiamo su Xiaomi Mi Mix 4.

Display il piatto forte di Xiaomi Mi Mix 4

Torniamo subito sul display, che secondo un blogger cinese sarà leggermente curvo sui lati lunghi: Xiaomi Mi Mix 4 avrebbe un pannello OLED da 6,67 pollici di diagonale realizzato da TCL Huaxing con risoluzione Full HD+ per consentire, come detto, alla fotocamera nascosta al di sotto di catturare più luce e di riflesso immagini migliori.

Sul piano estetico chi ha avuto modo di vedere da vicino qualche prototipo di Xiaomi Mi Mix 4 o anche qualche render Cad al computer giura che l’effetto sarà sorprendente. L’azienda avrebbe tra le mani uno smartphone dal rapporto tra la superficie frontale e lo schermo davvero tra i più elevati mai raggiunti, merito della fotocamera che non sottrae spazio al display, di cornici laterali pressoché inesistenti e di quelle sulla parte alta e bassa ristrette e quasi simmetriche.

Bisognerà capire quanto sarà agevole da impugnare e soprattutto da utilizzare, e ciò dipenderà in parte pure da quanto sarà pronunciata la curvatura ai bordi del display, oltre che da dimensioni e struttura della superficie posteriore. Ma è ancora presto per farsi un’idea sull’ergonomia.

Prezzo elevato, come le specifiche

Le restanti specifiche tecniche anticipate dai rumor parlano di un dispositivo con pochi compromessi, e non è escluso che Xiaomi Mi Mix 4 possa avere un quadro tecnico di livello più alto rispetto a quello dei predecessori: le ricerche per migliorare la qualità di una tecnologia acerba quale quella che ha consentito di sistemare la fotocamera sotto al display hanno avuto un costo, così come lo avrà – e sarà alto – la realizzazione industriale di un prodotto di avanguardia.

Per cui il prezzo di Xiaomi Mi Mix 4 potrebbe essere davvero molto alto per recuperare i costi di progettazione (si dice che sarà lo Xiaomi più caro di sempre), quindi una dotazione tecnica di assoluto pregio potrebbe indorare la pillola. Non è un caso che si prospetti l’uso di RAM LPDDR5 e memorie UFS 3.1, del chip Snapdragon 888 Plus, il recentissimo chip al top della gamma di casa Qualcomm, e di una batteria da 5.000 mAh con, peraltro, ricarica rapida cablata a 120 watt e wireless a 70/80 watt.