Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro: alta qualità a basso prezzo

Dopo aver sbaragliato la concorrenza nel settore degli smartphone e aver iniziato la campagna anche in quello delle Smart TV, ora Xiaomi punta dritto al cuore del mercato wearable con le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro, le sue nuove cuffiette True Wireless con riduzione attiva del rumore (ANC). Appena presentate, queste cuffiette stupiscono già per le caratteristiche tecnice e il prezzo, ottimo come da tradizione Xiaomi.

Come il suffisso “Pro" lascia intendere, queste cuffiette si posizionano nella parte alta della gamma Xiaomi e lo fanno offrendo una riduzione del rumore ambientale massiccia e l’audio a 360°, funzione paragonabile all’audio spaziale di Apple, adottando un design di tipo “in-ear" (la cuffietta entra nel canale uditivo e lo isola dall’esterno). Qualità e comodità di ascolto, quindi, sono i primi due biglietti da visita di queste cuffiette. Il terzo è il prezzo, bassissimo: in Cina le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro costano appena 699 yuan, che al cambio attuale equivalgono a circa 90 euro. Se arriveranno in Europa, ed è molto probabile, il prezzo sarà però maggiore.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro: caratteristiche tecniche

Il primo dato che impressiona nelle nuove cuffiette wireless di Xiaomi è la riduzione del rumore: fino a 40 dB, un valore molto elevato. Disponibile una doppia modalità trasparenza, per permettere all’utente di scegliere quanto rumore esterno lasciar passare in base alle necessità.

I sensori integrati nelle cuffie tracciano i movimenti della testa, permettendo di implementare l’audio a 360°. Non è noto, però, con quali app sarà possibile sfruttare questa funzione evoluta.

Le nuove cuffiette cinesi sono inoltre compatibili con il codec LHDC 4.0 (Low Latency High-Definition Audio Codec), hanno un design ergonomico e sono certificate IP55: resistono molto bene, quindi, sia agli schizzi d’acqua che alla polvere. Grazie alla custodia con ricarica wireless, infine, l’autonomia può raggiungere le 27 ore massime.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro: quando arrivano

Le nuove cuffiette Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro sono state appena presentate in Cina, dove sono già preordinabili. La disponibilità effettiva ci sarà, però, solo il 9 ottobre. Il prezzo, come detto, è di 699 yuan (circa 90 euro) ed è inferiore a quello delle attuali cuffiette top di gamma di Xiaomi, le FlipBuds Pro da 799 yuan (circa 105 euro).

Nessuna notizia ufficiale, al momento, in merito ad un possibile arrivo in altri Paesi. Conoscendo la politica commerciale di Xiaomi, e considerando il fatto che molti altri modelli di cuffie hanno già varcato i confini cinesi, è molto probabile che le nuove Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro arriveranno anche in Europa, con il nome commerciale di Xiaomi Mi Air 3 Pro.