Xiaomi Mi TV Lux, lo smart TV trasparente: come è fatto

Tutti si aspettavano lo smartphone con la fotocamera nascosta sotto lo schermo, ma la “one more things” presentata da Xiaomi all’evento per festeggiare i 10 anni del brand è uno smart TV. Un televisore unico nel suo genere: il Mi TV LUX Transparent Edition è il primo TV con tecnologia Transparent OLED. Cosa vuol dire? Come si può intuire dal nome, è possibile vedere oltre lo schermo, grazie alla trasparenza del pannello.

Una tecnologia di cui si parla oramai da diverso tempo, ma che nessun produttore aveva mia avuto il coraggio di provare. Xiaomi ha anticipato concorrenti come Samsung e LG e ha lanciato il primo TV trasparente al mondo. Lo schermo non è l’unica particolarità dello smart TV, siamo di fronte a un dispositivo top in tutto e per tutto. A partire dal processore MediaTek 9650, fino ad arrivare al supporto all’HDR 10+. Oltre a tutte queste ottime caratteristiche c’è logicamente anche un tasto dolente: il prezzo del Mi TV LUX Transparent. Il prezzo di lancio è di 49.999 yuan, che al cambio fanno più di 6000 euro.

Mi TV LUX Transparent Edition, le caratteristiche

Lo schermo trasparente è la caratteristica più appariscente del nuovo televisore Xiaomi, ma non è l’unica. Il Mi TV Lux Transparent Edition ha un pannello trasparente da 55 pollici con refresh rate da 120Hz per avere la massima fluidità di riproduzione. C’è anche il supporto all’HRD 10+.

A gestire il tutto c’è il nuovo processore Mediatek 9650, uno dei migliori presenti sul mercato. Immancabile l’intelligenza artificiale che permette di migliorare la qualità dello smart TV. Altra caratteristica unica è lo spessore del display: solo 5,7mm.

Quanto costa il Mi TV LUX Transparent Edition

Certo non stiamo parlando di un televisore alla portata di tutti e non potrebbe essere altrimenti vedendo le caratteristiche e le funzionalità. Il Mi TV LUX Transparent Edition verrà lanciato in Cina a un prezzo di 49.999 yuan, al cambio attuale circa 6000 euro. Per il momento non si conosce nemmeno la data di uscita. Probabilmente l’arrivo in Europa sarà fissato solamente per il prossimo anno.