Xiaomi Mi TV Stick, il dispositivo lowcost che rende il TV smart

Non tutti possono permettersi di acquistare un nuovo smart TV e per questo motivo esistono dei dispositivi molto economici capaci di rendere un televisore intelligente. Google Chromecast e l’Amazon Fire TV Stick sono tra gli esempi più famosi. Ora a questi dispositivi se ne aggiunge un altro altrettanto economico: Xiaomi Mi TV Stick. Lanciato da pochi giorni dall’azienda cinese, permette in pochi secondi di accedere a tante funzionalità smart grazie al sistema operativo Android TV installato all’interno.

La Xiaomi Mi TV Stick può essere equiparata a un piccolo computer che si collega al televisore tramite la porta HDMI. Una volta riconosciuta dal televisore si accede alla schermata del dispositivo e si può iniziare a installare applicazioni (è presente il Google Play Store) come ad esempio Amazon Prime Video, Twitch, YouTube e anche videogame. Netflix è presente di default. La Mi TV Stick ha dimensioni piuttosto ridotte: grande poco più di una chiavetta USB, è comoda e semplice da utilizzare. Inoltre, è un prodotto riconosciuto da Google e integra anche Google Assistant per controllarla tramite comandi vocali.

Le caratteristiche della Xiaomi Mi TV Stick

Nella confezione della Xiaomi Mi TV Stick, oltre alla chiavetta intelligente, è presente anche un telecomando che permette di accedere all’interfaccia di gestione del dispositivo dove poter installare le applicazioni.

A bordo della Xiaomi Mi TV Stick è presente il sistema operativo Android TV 9.0 che permette di installare le app direttamente dal Google Play Store. Il processore è un quad-core Cortex-A53 fino a 2.0GHz. La RAM è da 1GB, mentre la memoria interna è da 8GB. Ha il supporto alla connettività Bluetooth 4.2 e ala Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. La massima risoluzione supportata è FullHD.

La chiavetta integra anche Google Assistente che può essere attivato tramite comando vocale o premendo un pulsante del telecomando.

Prezzo Mi TV Stick

Il prezzo della Mi TV Stick è di circa 60 euro e può essere acquistata online su diversi siti di e-commerce.