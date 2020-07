Xiaomi Mi TV Stick ufficiale, il dispositivo lowcost che rende il TV smart

Il gigante cinese Xiaomi entra nel mercato dei dongle per rendere smart i normali TV. Un mercato che già vede presenti prodotti come il Google Chromecast e l’Amazon Fire TV Stick, oltre a molti altri. Il nuovo Xiaomi Mi TV Stick è già in vendita e ha un buon rapporto prezzo/caratteristiche. Costa infatti 39,99 euro, tanto quanto l’Amazon Fire TV Stick e 99 centesimi in più del Google Chromecast.

Xiaomi ha fatto delle scelte ben precise, per non snaturare la sua natura di produttore di hardware di buona qualità e dall’ottimo prezzo. Per questo la scheda tecnica dello Xiaomi Mi TV Stick non è strabiliante, ma semplicemente sufficiente al lavoro che il dispositivo deve fare: collegare a Internet un normale televisore, far girare delle app in modo decente e visualizzare flussi video alla risoluzione di 1080p, con un frame rate massimo di 60 fps. A stupire, nel dongle Xiaomi Mi TV Stick, sono invece le dimensioni molto piccole del dispositivo e la qualità e il design del telecomando: molto semplice, ma funzionale.

Xiaomi Mi TV Stick: caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Mi TV Stick è molto piccolo e leggero: 92,4×30,2×15,2 millimetri e 28,5 grammi di peso (telecomando escluso). Al suo interno c’è una CPU Amlogic S805Y da 2.0 GHz, una quad-core con quattro unità Cortex-A53 e una GPU Mali-450. La RAM è di un solo GB, mentre la memoria di archiviazione è pari a 8 GB e in tecnologia eMMC. C’è il supporto al Dolby Audio e al DTS Surround Sound per il sonoro, mentre le connessioni disponibili sono il Bluetooth 4.2, il Wi-Fi, una porta HDMI 2.0a e una microUSB. Come già detto, l’output video è a 1080p per 60 fps. Il sistema operativo è Android TV, ma non nell’ultima versione 10.0, bensì in versione 9.0. E’ molto probabile che venga aggiornato a breve.

Xiaomi Mi TV Stick: il telecomando

Il telecomando dello Xiaomi Mi TV Stick, che si connette in Bluetooth, è molto classico e semplice nel design: in alto al centro c’è il pulsante di accensione, subito sotto quello di Google Assistant. Più giù troviamo il pad e il pulsante per spostarsi e far click all’interno dell’interfaccia di Android TV. Sotto ancora ci sono altri tre pulsanti per la navigazione nei menu, due pulsanti dedicati a Netflix e Amazon Prime Video e, infine, i due tasti del volume. Il telecomando è in plastica rigida e di colore nero, proprio come lo stick.

Prezzo e data di uscita Xiaomi Mi TV Stick

Il dongle di Xiaomi è già disponibile all’acquisto a un prezzo di 39,99 euro.