Fonte foto: Redmi / Weibo

La seconda metà dell’anno sarà ricca di novità per la gamma di smartphone Xiaomi. Tra i vari modelli in arrivo c’è anche il nuovo Redmi K70 Ultra, nuovo top di gamma della famiglia Redmi. Lo smartphone in questione arriverà anche in Europa ma con un nome diverso. Salvo sorprese, infatti, il nuovo Redmi K70 Ultra sarà disponibile sul mercato europeo con il nome di Xiaomi 14T Pro.

Redmi K70 Ultra: come sarà

Le indiscrezioni sul nuovo Redmi K70 Ultra sono tante e lo smartphone è stato già anticipato da alcuni teaser che hanno confermato, almeno in parte, la scheda tecnica. Sotto la scocca ci sarà spazio per il SoC MediaTek Dimensity 9300+, attuale chip top di gamma di MediaTek e in grado di tenere testa al Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Come da tradizione, inoltre, il nuovo top di gamma di Redmi arriverà sul mercato in varie combinazioni di RAM e storage, con una variante top da 24 GB di memoria RAM e 1 TB di storage. Non ci sono ancora informazioni dettagliate sulle dimensioni del display che, in ogni caso, utilizzerà un pannello AMOLED, con risoluzione 1.5K e refresh rate massimo di 144 Hz.

La batteria avrà una capacità di 5.500 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 120 W. Per il momento, non è chiaro se lo smartphone utilizzerà la ricarica wireless che, su Xiaomi 14, arriva fino a 50 W. Confermata, invece, la presenza della certificazione IP68.

Redmi K70 Ultra: quando arriva

Il nuovo Redmi K70 Ultra sarà disponibile sul mercato nel giro di poche settimane. Il debutto ufficiale è fissato per il mese di luglio. Lo smartphone sarà commercializzato esclusivamente in Cina, dove potrebbe arrivare anche almeno una variante limited edition, seguendo l’esempio di altri modelli top di gamma di Redmi. Il prezzo sarà, molto probabilmente, in linea con quello del Redmi K60 Ultra, svelato l’estate scorsa e distribuito in Cina a partire da 2.599 yuan (circa 330 euro).

Xiaomi 14T Pro: come sarà e quando arriva

Il Redmi K70 Ultra interessa anche agli utenti italiani: il nuovo Xiaomi 14T Pro sarà, infatti, quasi certamente un rebranding per il mercato globale del nuovo top di gamma di Redmi. Le specifiche, quindi, dovrebbero essere le stesse. Lo smartphone, però, dovrebbe avere una dotazione inferiore di memoria (probabilmente 12 GB di RAM e 512 GB di storage).

Per quanto riguarda la data di uscita, invece, Xiaomi dovrebbe seguire le stesse tempistiche di lancio adottate per la serie T negli anni passati. Di conseguenza, il nuovo Xiaomi 14T Pro dovrebbe arrivare sul mercato tra fine estate e inizio autunno.

In arrivo c’è anche Xiaomi 14T che, secondo i rumor delle ultime settimane, dovrebbe utilizzare il SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra, proponendo una dotazione inferiore di RAM e storage, una ricarca più lenta e un comparto fotografico di fascia più bassa.