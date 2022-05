Xiaomi Pad 6 è pronto: lancio in estate

A inizio agosto 2021 Xiaomi ha presentato i suoi Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5 Pro e Xiaomi Pad 5 Pro 5G (in foto d’apertura), il primo dei quali è arrivato anche in Italia, dove ha ricevuto ottime recensioni grazie ad un rapporto qualità-prezzo molto favorevole per l’acquirente. Adesso è già ora di guardare al prossimo Xiaomi Pad 6.

Nonostante in passato Xiaomi abbia portato avanti una politica molto poco aggressiva sul mercato dei tablet, con il precedente Mi Pad 4 che risaliva addirittura al 2018, adesso sembra proprio che l’azienda cinese abbia cambiato passo. E non è affatto strano che sia così: Xiaomi, da una parte, negli ultimi anni è diventata un colosso con capacità produttiva ben più alta e il mercato dei tablet, dall’altra parte, è esploso durante la prima fase della pandemia e resta ancora abbastanza sostenuto. Ecco perché i recenti rumor che parlano di uno Xiaomi Pad 6 in arrivo entro l’estate sembrano molto credibili.

Xiaomi Pad 6: c’è la certificazione

Come spesso accade con i dispositivi che sono sul punto di arrivare sul mercato, Xiaomi Pad 6 è stato avvistato sul sito dell’ente di certificazione ECC, notizia che non è sfuggita al giornale cinese IT Home.

Dai documenti per le certificazioni di solito arrivano poche informazioni tecniche, ma molte informazioni commerciali ed è così anche questa volta: sappiamo infatti che Xiaomi ha depositato la richiesta di certificazione per quattro dispositivi, con altrettanti nomi interni.

Il primo è stato registrato con il numero 22081283G, cioè “L83“, e dovrebbe essere lo Xiaomi Pad 6 con le specifiche tecniche più alte. Poi è stato trovato anche un “L81" ed un “L81A“: il primo dovrebbe essere lo Xiaomi Pad 6 vero e proprio, il modello “liscio“, mentre il secondo sarebbe una variante economica, forse a marchio Redmi. Nessuna informazione, né ipotesi, sul modello “L82“.

Xiaomi Pad 6: come sarà

Sulla scheda tecnica del nuovo Xiaomi Pad 6, invece, nessuna notizia ufficiale ma solo rumor e indiscrezioni, che vanno presi sempre con cautela.

La voce che gira tra i leaker è quella di almeno un modello con chip MediaTek e almeno uno con chip Qualcomm. L’attuale Xiaomi Pad 5, lo ricordiamo, è dotato di un chip di fascia alta Qualcomm Snapdragon 860 mentre il Pad 5 Pro e il Pad 5 PRo 5G sono dotati entrambi di Snapdragon 870.