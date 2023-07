Redmi 12C, prezzo eccezionale: oggi costa pochissimo

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Xiaomi

Per acquistare uno smartphone affidabile che può fungere sia da muletto sia da dispositivo principale (per chi non ha troppe pretese) non è necessario spendere più di 100€. Nonostante l’aumento dei prezzi dell’ultimo periodo, è possibile anche sfruttare delle ottime occasioni che permettono di risparmiare cifre importanti per dei telefoni lowcost usciti sul mercato anche da poco tempo. Un esempio è il Redmi 12C che oggi troviamo in offerta con uno sconto speciale del 45% e costa meno di 100€. Inutile dire che si tratta del minimo storico su Amazon e una delle migliori offerte di tutto il web. Per approfittarne bisogna essere veloci, la promo potrebbe scomparire da un momento all’altro.

Il Redmi 12C è un classico smartphone entry level, ma con alcune componenti di livello superiore. Come, ad esempio, la fotocamera principale da 50MP che assicura scatti di ottima qualità in qualsiasi situazione e la batteria a lunghissima durata che non ti lascia mai senza carica. Ma non finisce qui: ha anche uno schermo grande e che si vede bene sotto la luce del sole e un processore che assicura buone prestazioni. Insomma, a meno di 100€ difficilmente trovi qualcosa di meglio.

Redmi 12C

Redmi 12C: caratteristiche e scheda tecnica

Certo non si tratta di un top di gamma, certo non avrà le migliori componenti sul mercato, ma il Redmi 12C non delude. Stiamo parlando di uno smartphone che assicura buone prestazioni in qualsiasi situazione e che è pensato per l’utilizzo quotidiano: app social, ricevere e fare chiamate, mandare messaggi e restare informato sulle ultime notizie dal mondo.

Analizziamo velocemente la scheda tecnica. Lo smartphone Xiaomi è dotato di un display abbastanza grande da 6,71" che offre un’ampia visuale e un’esperienza visiva immersiva. Grazie alla modalità lettura gli occhi non si stancano neanche dopo un utilizzo intenso. A gestire il tutto c’è l’ottimo processore MediaTek Helio G85: prestazioni fluide in ogni occasione. A supporto 3GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è caratterizzato da una fotocamera principale da 50MP che solitamente si trova solo su dispositivi di fascia superiore. Supporta la modalità notte per scatti luminosi anche con poca luce e la modalità HDR. La fotocamera frontale da 5MP con modalità ritratto è pensata appositamente per i selfie.

La batteria è da ben 5000mAh e con un utilizzo normale copri fino a due giorni. Nella parte posteriore è presente anche un sensore per le impronte digitali molto veloce. Chiudiamo con una chicca oramai introvabile sugli altri smartphone: è presente la radio FM e il jack audio da 3,5mm

Redmi 12C in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca della promo da non farsi scappare prima delle vacanze, questa è quella perfetta per voi. Oggi troviamo il Redmi 12C in offerta a un prezzo di 95,89€, con uno sconto del 45% rispetto a quello consigliato. Il risparmio è di ben 80€, una cifra super per un dispositivo che costa così poco. Tra gli smartphone che costano meno di 100€ è quello con la scheda tecnica migliore e assicura tutte le funzionalità che solitamente si cercano in un dispositivo di questo genere. La spedizione viene curata da Amazon e per la consegna al proprio domicilio bisogna aspettare solo pochi giorni.

Redmi 12C