Redmi Note 11, a questo prezzo è da comprare subito: ecco l'affare del giorno

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Iniziamo la giornata con una promo eccezionale per uno dei migliori smartphone usciti sul mercato negli ultimi anni. Stiamo parlando del Redmi Note 11, smartphone lanciato da oramai da un po’ di tempo, ma che resta ancora uno dei più validi nella sua fascia di prezzo, quella dei telefoni lowcost vicino ai 150€. Grazie all’offerta di oggi il prezzo crolla verticalmente e risparmi quasi 100€ sul prezzo di listino. Il merito è dello sconto del 37% che troviamo oggi su Amazon. Se siete alla ricerca di uno smartphone che costa poco e che assicura prestazioni top, difficilmente trovate qualcosa di meglio.

Il Redmi Note 11 ha tutto quello che si cerca da un dispositivo del genere: uno schermo di grandi dimensioni, con una frequenza di aggiornamento elevata e visibile anche sotto la luce del sole. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon, mentre nella parte posteriore ci sono ben quattro fotocamere, di cui quella principale da 50MP di livello professionale. E per non farci mancare nulla c’è anche una batteria da 5.000mAh che ti permette di coprire fino a due giorni senza troppi patemi. Trovare di meglio a un prezzo così basso è davvero complicato. Approfittane immediatamente prima che l’offerta termini.

Redmi Note 11

Redmi Note 11: la scheda tecnica

Non sarà un mostro di potenza, ma il Redmi Note 11 offre tutto quello che si cerca solitamente in un dispositivo di questo genere. Partiamo dall’elemento distintivo dello smartphone: lo schermo. Il Redmi Note 11 ha un display da ben 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz, il che lo rendo super scorrevole nella vita di tutti i giorni. Grazie alla tecnologia Sunlight display, lo schermo è visibile in ogni situazione, anche sotto la luce del sole. La modalità di lettura 3.0, invece, allevia l’affaticamento degli occhi dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca trova posto l’affidabile processore Snapdragon 680 con ben 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, quanto basta per salvare immagini, video e documenti di lavoro.

Nonostante un prezzo molto basso, il Redmi Note 11 si caratterizza per un comparto fotografico interessante. Nella parte posteriore ci son ben quattro sensori, caratteristica che solitamente non si trova nemmeno nei dispositivi di fascia alta. La fotocamera principale è da 50MP, con un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP a supporto. A chiudere il cerchio un sensore macro da 2MP e un sensore di profondità sempre da 2MP. La fotocamera frontale, invece, è da ben 13MP e permette di scattare selfie super definiti.

Chiudiamo con la batteria da ben 5.000mAh per un’autonomia che può arrivare fino a due giorni. E grazie alla ricarica rapida da 33W hai il pieno di energia in poco più di un’ora.

Redmi Note 11: prezzo, sconto e offerta Amazon

Oggi troviamo il Redmi Note 11 a un prezzo di 157,73€, il più basso degli ultimi mesi. Il merito è dello sconto eccezionale del 37% che fa crollare il prezzo e lo fa diventare uno dei dispositivi più apprezzati su Amazon. Il risparmio è di quasi 100€, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un telefono con un costo di listino abbastanza basso. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio offerto da Cofidis e disponibile nella pagina prodotto. Lo smartphone viene spedito da Amazon e la consegna è velocissima: arriva a casa in pochissimi giorni. Per fare il reso hai i classici trenta giorni di tempo.

