Xiaomi, il robot aspirapolvere a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Che i robot aspirapolvere ci abbiano facilitato la vita è ormai fuori di dubbio. Questi piccoli elettrodomestici si occupano al nostro posto di una delle incombenze più noiose e mal sopportate che abbiamo in casa: la pulizia del pavimento. Ed è per questo che l’offerta di oggi sullo Xiaomi Robot Vacuum S10 non va ignorata.

Un elettrodomestico tanto piccolo quanto funzionale, il robot aspirapolvere del produttore cinese è dotato di un avanzatissimo sistema di navigazione, ti permetterà di pulire a fondo i pavimenti di casa senza muovere un dito. E grazie all’offerta schock di oggi su Amazon, lo trovi con uno sconto mai visto in precedenza che ti permetterà di risparmiare oltre 130 euro sul listino. Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Xiaomi, il robot aspirapolvere e lavapavimenti al minimo storico: sconto e prezzo finale

Oggi puoi acquistare il robot aspirapolvere del produttore cinese a un prezzo eccezionale. Lo Xiaomi Robot Vacuum S10 è disponibile con uno sconto del 39% sul listino al livello più basso di sempre su Amazon. In questo modo lo paghi 206,91 euro anziché 339,00 euro, con un risparmio che supera i 130 euro.

E in occasione delle festività natalizie, Amazon ha esteso il periodo di restituzione al 31 gennaio 2024. Così, nel caso volessi regalarlo a qualche persona a te cara, hai oltre un mese di tempo per restituirlo e ottenere i soldi indietro nel caso in cui non dovesse andare bene.

Xiaomi Robot Vacuum S10 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese non avrà alcuna difficoltà a muoversi all’interno della tua abitazione. Lo Xiaomi Robot Vacuum S10 sfrutta la navigazione laser per realizzare una mappatura precisa sino al centimetro del tuo appartamento. Lo stesso sistema, poi, gli consente di muoversi in piena autonomia in casa, evitando ostacoli improvvisi. Dallo smartphone potrai poi impostare eventuali zone di esclusione, dove il robot aspirapolvere non dovrà passare.

La pulizia del pavimento è invece affidata a un versatile sistema basato su un potente motore da 4.000 Pa capace di aspirare polvere, capelli e sporcizia varia senza alcun problema. Il serbatoio d’acqua intelligente, invece, permette di umidificare il pavimento prima della pulizia, in modo da ammorbidire anche i residui di sporco incrostati. Insomma, una pulizia a regola d’arte senza che tu debba fare alcunché (se non ricaricare il serbatoio quando sarà necessario). Potrai poi utilizzare le varie modalità di pulizia (a "S", a "Y" e a "zig-zag") in base al livello di sporco presente sul pavimento.

La batteria a lunga durata, poi, ti permette di pulire il pavimento di casa più volte senza che ci sia bisogno di ricaricarla continuamente. Lo Xiaomi Robot Vacuum S10 ha un’autonomia di ben 120 minuti: più che sufficienti per varie sessioni di pulizia in casa.

