Xiaomi Robot Vacuum S10+, a questo prezzo è un affare: da comprare subito

Fonte foto: Amazon

Tutti conoscono Xiaomi per i suoi smartphone, ma ben pochi sono a conoscenza del fatto che il produttore cinese da oramai qualche anno ha portato in Italia gran parte dei suoi prodotti, compresi tanti elettrodomestici smart molto utili nella vita quotidiana. In questa categoria rientra sicuramente lo Xiaomi Robot Vacuum S10+, un robot aspirapolvere lanciato in questi ultimi mese e che subito è diventato un vero bestseller. Oggi, a tutte le sue caratteristiche innovative, abbina anche un prezzo straordinario. Il merito è dello sconto del 41% che fa letteralmente crollare il prezzo su Amazon, facendo segnare un nuovo minimo storico. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un robot aspirapolvere, questa è la promo giusta per voi.

Lo Xiaomi Robot Vacuum S10+ non è solo in grado di aspirare la polvere, ma anche di lavare il pavimento. Un utilissimo elettrodomestico 2 in 1 che non solo non può mancare nella vostra abitazione, ma che ti permette anche di risparmiare tantissimo tempo da dedicare ad altre attività e hobby. Un robot dotato di tanti sensori di ultima generazione che ti aiutano a mappare tutta l’abitazione in modo da controllare il robot tramite l’app dello smartphone oppure con gli assistenti vocali. A questo prezzo non te lo puoi lasciar sfuggire.

Xiaomi Robot Vacuum S10+

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Xiaomi Robot Vacuum S10+ in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Acquistalo ora e pagalo a rate sfruttando il servizio Cofidis presente in pagina e che puoi attivare in fase di check-out. Approfitti anche di un prezzo stracciato: solo oggi lo trovi su Amazon a 199,99 euro con uno sconto del 41% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di ben 140 euro e approfitti anche del minimo storico e del miglior prezzo online. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimo. Un acquisto di cui difficilmente resterai deluso (in ogni caso hai 30 giorni per effettuare il reso gratuito).

Xiaomi Robot Vacuum S10+

Xiaomi Robot Vacuum S10+: le funzionalità e caratteristiche

Lo Xiaomi Robot Vacuum S10+ può diventare molto facilmente il tuo migliore amico nella vita di tutti i giorni. Il robot è in grado di soddisfare ogni tua richiesta: ha un motore che assicura una grande potenza di aspirazione e anche un serbatoio per l’acqua con la quale lavare il pavimento. Un elettrodomestico 2 in 1 in grado di soddisfare anche le persone più esigenti.

Xiaomi lo ha dotato delle migliori tecnologie e dei migliori sensori che offre il mercato. Un’aspirazione accurata grazie a una potente ventola di aspirazione e una pulizia accurata del pavimento grazie alle due spazzole presenti nella parte in basso. Sulla scocca sono presenti diversi sensori per una navigazione LDS super precisa in grado di evitare tutti gli ostacoli e anche di mappare efficacemente l’abitazione. Tramite l’app puoi analizzare la scansione della tua casa e decidere di volta in volta quale stanza pulire o in quale vietare il passaggio del robot. In questo modo ottimizzi la pulizia e non sprechi energia preziosa. Puoi anche controllare il robot da remoto tramite l’app dello smartphone o utilizzando gli assistenti vocali Alexa o Google Assistente.

Per migliorare l’efficacia della pulizia, Xiaomi ha brevettato anche una nuova modalità che simula la pulizia manuale. In questo modo rimuovi efficacemente le macchie e hai una casa più pulita e splendente. L’autonomia della batteria permette di pulite un’abitazione abbastanza grande in una sola volta.

Xiaomi Robot Vacuum S10+