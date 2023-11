Xiaomi Robot Vacuum S12 in offerta a un prezzo stracciato

Fonte foto: Xiaomi

Anche in questo 2023 Xiaomi ha voluto fare le cose in grande portando sul mercato italiano la sua vastissima lineup composta non solo da smartphone e smartwatch, ma anche da prodotti per la casa. Tanti dispositivi intelligenti che migliorano enormemente la nostra vita e rendono più semplici quelle attività quotidiane che ci fanno perdere tempo prezioso. Una di queste è sicuramente la pulizia del pavimento, che ora puoi lasciar fare al robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum S12. Si tratta di uno dei robot portati in Italia dal colosso cinese e che si caratterizza per sensori e tecnologie avanzate che permettono di mappare efficacemente l’abitazione e di pulire esattamente dove si annida lo sporco. Ma non solo. Questo robot è anche in grado di lavare il pavimento, tutto in un’unica passata.

Un robot dalle potenzialità enormi e che oggi trovi anche a un prezzo mai visto prima. Il merito è dell’offerta Amazon con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare 140€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta della miglior promo per un dispositivo di questo genere sul sito di e-commerce e di una delle migliori su tutto il web. Una vera promo da Black Friday e non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Xiaomi Robot Vacuum S12: prezzo, sconto e offerta Amazon

Una promo da non farsi scappare. Oggi su Amazon trovi lo Xiaomi Robot Vacuum S12 in offerta a un prezzo di 219,99€ grazie allo sconto del 39%. Uno sconto che fa crollare il prezzo e ti permette di risparmiare ben 140€ su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimo tempo. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: nell’ultimo mese ne sono stati venduti più di 300 e le scorte potrebbero terminare a breve. Inoltre, il periodo di reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2024 e quindi hai tantissimo tempo per testarlo e capire se è il prodotto giusto per te.

Xiaomi Robot Vacuum S12: la scheda tecnica

Il bollino "Scelta Amazon" presente nella pagina prodotto è la testimonianza della bontà delle qualità di questo elettrodomestico per la pulizia domestica. Xiaomi lo ha dotato dei migliori sensori di ultima generazione e lo si intuisce facilmente dalla navigazione laser LDF che effettua una mappatura veloce dell’abitazione per capire come muoversi al meglio. Il sensore a 360 gradi consente un posizionamento preciso del robot e anche a evitare gli ostacoli. Una delle caratteristiche migliori è la possibilità di gestire tutte le funzioni più importanti tramite l’app dello smartphone. Grazie alla mappatura precisa di ogni stanza dell’abitazione puoi decidere quali stanze pulire, le zone off limits e quelle dove, invece, aumentare la potenza di aspirazione.

Il robot aspirapolvere di Xiaomi non solo aspira lo sporco, ma è anche in grado di lavare il pavimento grazie al serbatoio interno che puoi caricare con molta facilità. L’elettrodomestico offre quattro modalità di aspirazione: si va da quella silenziosa per quando c’è poco sporco da rimuovere fino alla modalità turbo per quando c’è tanta polvere. Tre, invece, sono le modalità per il lavaggio del pavimento. Chiudiamo con l’ottima batteria da 3200mAh che assicura un’autonomia fino a 130 minuti.

