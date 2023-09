Fonte foto: Xiaomi

Non ci sono solo i nuovi Xiaomi 13T e 13T Pro e lo Xiaomi Watch 2 Pro tra le novità autunnali per la gamma Xiaomi. La casa cinese, infatti, ha presentato anche Xiaomi Smart Band 8. Si tratta della nuova generazione della smartband che, da anni, è un punto di riferimento del mercato, grazie soprattutto all’ottimo rapporto qualità/prezzo. La nuova Xiaomi Smart Band 8 è già acquistabile in Italia, anche su Amazon.

Xiaomi Smart Band 8: caratteristiche tecniche

La nuova Xiaomi Smart Band 8 è un’evoluzione diretta dei precedenti modelli, proponendo, però, nuove funzionalità e un design rivisto ma sempre con un peso contenuto (27 grammi) Il display AMOLED è da 1,62 pollici di diagonale, con risoluzione di 490×192 pixel, refresh rate di 60 Hz e una luminosità massima di 600 nit.

Tra le specifiche c’è anche una batteria da 190 mAh che, secondo Xiaomi, dovrebbe garantire fino a 16 giorni di autonomia con una carica completa (ma in condizioni di uso reale il dato potrebbe essere sensibilmente inferiore).

La smartband di casa Xiaomi è utilizzabile in abbinamento a qualsiasi smartphone Android (con versione 6.0 o successive) e con iPhone (con iOS 12 o versioni successive). Il collegamento avviene tramite Bluetooth 5.1 LE e la gestione delle varie funzionalità tramite l’app Mi Fitness, scaricabile dallo store dello smartphone.

L’integrazione con lo smartphone consente una sincronizzazione completa delle notifiche. La Xiaomi Smart Band 8 è utilizzabile per tracciare il proprio allenamento, con oltre 150 modalità di workout riconosciute, e per il monitoraggio del battito cardiaco e del livello di SpO2 oltre del sonno del ciclo mestruale.

Ci sono, come da tradizione, tante opzioni di personalizzazione, con centinaia di quadranti disponibili. Il cinturino in TPU integra un nuovo sistema che semplifica la rimozione e, quindi, la sostituzione con un nuovo modello. Ci sono, inoltre, diversi cinturini aggiuntivi per scegliere per personalizzare lo stile.

Da segnalare anche la nuova modalità Pebble che aggiunge 13 statistiche extra per il monitoraggio dell’attività fisica. La smartband si può collegare alla scarpa, tramite un’apposita clip, ed offrire così ulteriori dati sull’allenamento.

La nuova Xiaomi Smart Band 8, quindi, si rinnova, confermando il suo ruolo di riferimento sul mercato delle smartband. Anche grazie a un prezzo più basso rispetto al modello precedente, il nuovo modello di Xiaomi potrà diventare subito il protagonista del suo segmento di mercato. Peccato solo per l’assenza del chip NFC (presente nella versione cinese) che potrebbe essere incluso in una variante successiva (come è successo con Xiaomi Band 7 NFC).

Xiaomi Smart Band 8: prezzi

La nuova Xiaomi Smart Band 8 è già acquistabile in Italia. La smartband è disponibile in due colorazioni, Champagne Gold e Graphite Black, con un prezzo di lancio di 39,99 euro. Il nuovo dispositivo di casa Xiaomi può essere acquistato, oltre che sullo store di Xiaomi, anche direttamente su Amazon, in entrambe le colorazioni.

